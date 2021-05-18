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ذكّر الحكام العرب ببطولاته

شاهد.. طفل فلسطيني يستنجد بهواري بومدين

نادية شريف
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شاهد.. طفل فلسطيني يستنجد بهواري بومدين

ظهر طفل فلسطيني، مؤخرا، في مقطع مصور وهو يستنجد بالرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين ويذكّر العرب ببطولاته.

وصرخ الطفل بلال الفلسطيني أو “بلال عبد العال” بأعلى صوته مخاطبا بومدين وشاكيا حال فلسطين من بعده:

“يا هواري بوميدن أين أنت

أيها الرئيس الجزائري الراحل

يا من وقفت أمام العالم وقلت كلمة خلدها التاريخ

أنا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة

يا من لم نراه ولكن سمعنا عن بطولاته ودفاعه عن الأمة العربية

ذلك الرجل لم يقبل باحتلال فلسطين ودافع عنها

رحل ولم يعلم بأن القادة العرب

سيخونون فلسطين وشعبها من بعده

يا هواري بومدين ضاعت فلسطين وباعها الحكام العرب

اشتراها ترامب بأموالهم وأهداها لنتنياهو

يا هواري بومدين نشتاق لأيامكم فمن بعدكم

ضاعت النخوة والرجولة والشجاعة”.

وكان الطفل بلال قد نشر تغريدة على تويتر  جاء فيها: “إذا إستشهدت سَأُحاجج حكام العرب وحكام المسلمين أمام الله”.

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