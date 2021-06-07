شاهد.. عبير موسي تفقد وعيها في اعتصام ضد الإخوان أمام مقر البرلمان!

بعدما تم منعها من نصب الخيام

تناقلت وسائل إعلام تونسية، الأحد 6 جوان، مقطعا مصورا لرئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بعدما فقدت وعيها في اعتصام ضد الإخوان أمام مقر البرلمان.

وكانت موسي قد أعلنت، السبت، عن الدخول في اعتصام مفتوح حتى تحرير البرلمان من سيطرة جماعة الإخوان، في إشارة إلى رئيسه، راشد الغنوشي.

وبحسب ما أفاد موقع العربية فقد كانت موسي معتصمة رفقة مناصريها في ساحة باردو أمام مقر البرلمان، وهي تحت أشعة الشمس، بعد أن منعتها العناصر الأمنية من نصب الخيام ما استوجب تدخل طاقم طبي لإسعافها.

وأطلق المتظاهرون شعار “يسقط يسقط حكم المرشد”، في إشارة إلى مرشد جماعة الإخوان.

الغنّوشي يعاقب عبير موسي لتعطيلها عمل البرلمان

عاقب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، راشد الغنوشي، الثلاثاء 23 مارس، النائب عبير موسي لتعطيلها عمل المؤسسة البرلمانية.

وأشرف الغنوشي على اجتماع طارئ بعد الخرق الواضح للنظام الداخلي للمجلس وتعطيل عمله من قبل موسي.

وقرر المكتب منع النائب موسي من أخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات متتالية لتعطيلها سير الجلسة العامة وما نتج عنه من توتّر وأجواء مشحونة داخل المجلس.

كما قرر في إطار اتخاذ كافة الاجراءات لحفظ الأمن وضمان السير العادي لعمل المجلس، منع استعمال مضخمات الصوت أو أي وسيلة لتضخيم الصوت داخل قاعة الجلسات العامة.

وأجمع الأعضاء على تجديد إدانة هذا الخرق الواضح للنظام، ومشيرين إلى خطورة ممارساتها وتأثيرها السلبي على صورة المجلس وسير عمله.

عبير موسي توقف جلسة للبرلمان التونسي لهذا السبب

ندّد نواب تونسيون من مختلف الكتل، الثلاثاء 23 مارس، بـممارسات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إثر رفعها لافتات تصف البرلمان بمجلس نواب الإخوان، داعين خلال الجلسة العامة بالتصدي لها.

وشدّد رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي على ضرورة التصدي لمحاولات الانقلاب وأي محاولة لتعطيل مؤسسات الدولة والبرلمان ولما اعتبرها نوعا من الوقاحة.

ودعا النائب عن كتلة الوطنية العياشي الزمالي بوضع حد لممارسة كتلة الدستوري الحر وإهانته للبرلمان.

كما بينت النائب عن كتلة الديمقراطية سامية عبو رفضها لما أتته كتلة الدستوري الحر من ممارسات مؤكدة أن المرأة كانت تهان في العهد السابق، ومن بينهم ابنتها التي تم الاعتداء عليها وهرسلتها ليلا.

من جانه، طالب النائب عن كتلة حركة النهضة سمير ديلو، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بالاعتذار لعاملة النظافة بعد الإهانة في حقها.

عبير موسي تهدّد بشنق نفسها أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين

هدّدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء 10 مارس، بشنق نفسها في حالة رفع خيمة الاعتصام التي تم تركيزها أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين في تونس.

وشدّدت موسي على أنها لن تغادر خيمة الاعتصام وصرحت متوجهة لوالي تونس “لن أغادر الاعتصام ويمكنك هدم الخيمة على رأسي.. كان تنحّيو الخيمة نشنق روحي”.

يذكر أن الوحدات الأمنية كانت قد تدخلت في وقت سابق من مساء الأربعاء وقامت بفك الاعتصام كما تم إزالة الخيام وإخلاء المكان بالقوة.

وحاولت عبير موسي العودة والاعتصام أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين لكن تم منعها من قبل الأمن.

واقتحمت عبير موسي، عضو مجلس النواب التونسي، وعدد من أنصار الحزب الدستوري الحر، مساء الثلاثاء، مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في البلاد.

وطالبت النائب المثيرة للجدل بحله بدعوى أنه مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين وبالتالي فهو منظمة لنشر الإرهاب، وواصلت تواجدها أمام المقر حتى صباح الأربعاء.

ووصف الأمين العام للاتحاد علي محيى الدين القره داغي هذا الاقتحام بالعمل الإجرامي المخالف للقوانين، وتوعد بمقاضاة موسي.

في ذات السياق نفى القرة داغي أن يكون الاتحاد منظمة لدعم جماعة الإخوان المسلمين في تونس، موضحا أن الاتحاد ليس مؤسسة سياسية، وليس له علاقة بأي جماعة أو حزب أو دولة ويضم آلاف العلماء في 93 دولة.

وأوضح، بأن هذا العمل يتنافى مع القيم الإسلامية والقيم الديمقراطية، والحرية والمؤسساتية، وحماية المؤسسات المدنية، حيث أن هذا المقر مقر العلم والتعليم.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد بتونس لطفي العمدوني في تصريح للأناضول إن موسي وأنصارها اقتحموا مقر الاتحاد، رافعين شعارات مستفزة للأعضاء والنشطاء الموجودين بالداخل، متهمة إياهم بالإرهاب.

وقال العمدوني إن “للاتحاد اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية، ونظموا ندوات دولية مشتركة بحضور دكاترة من الجزائر والمغرب تطرقت لمواضيع عدة، بينها مقاصد الشريعة ومقاومة الإرهاب والتطرف”.

وأشار إلى أن “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس يخضع لمعايير قانونية، كما أن حساباته مع البنك المركزي ورئاسة الحكومة قانونية”.

وفي وقت سابق، حذرت موسي من اختراق الدولة التونسية عبر تنظيمات ومراكز ذات خلفية “دينية متطرفة”، وفق تعبيرها.

وكان القضاء التونسي رفض في نوفمبر الماضي دعوى تقدم بها الحزب الدستوري الحر ترمي إلى إيقاف نشاط الاتحاد في تونس.

وأعلنت موسي، مرارا، أنها تناهض ثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

ؤسسة شعبية تأسست في مدينة دبلن بأيرلندا عام 2004، وتضم أعضاء من بلدان العالم الإسلامي والأقليات والمجموعات الإسلامية خارجه، ويديرها كل من جمعية عامة ومجلس أمناء ومكتب تنفيذي ورئاسة الاتحاد وأمانة عامة.

والاتحاد مستقل عن الدولة، وله شخصية قانونية وذمة مالية خاصة، وتم نقل مقره الرئيسي في 2011 إلى العاصمة القطرية الدوحة، بناء على قرار من مجلسه التنفيذي.