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جواهر
بعدما تم منعها من نصب الخيام

شاهد.. عبير موسي تفقد وعيها في اعتصام ضد الإخوان أمام مقر البرلمان!

نادية شريف
  • 23772
  • 37
شاهد.. عبير موسي تفقد وعيها في اعتصام ضد الإخوان أمام مقر البرلمان!
أرشيف

تناقلت وسائل إعلام تونسية، الأحد 6 جوان، مقطعا مصورا لرئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بعدما فقدت وعيها في اعتصام ضد الإخوان أمام مقر البرلمان.

وكانت موسي قد أعلنت، السبت، عن الدخول في اعتصام مفتوح حتى تحرير البرلمان من سيطرة جماعة الإخوان، في إشارة إلى رئيسه، راشد الغنوشي.

وبحسب ما أفاد موقع العربية فقد كانت موسي معتصمة رفقة مناصريها في ساحة باردو أمام مقر البرلمان، وهي تحت أشعة الشمس، بعد أن منعتها العناصر الأمنية من نصب الخيام ما استوجب تدخل طاقم طبي لإسعافها.

وأطلق المتظاهرون شعار “يسقط يسقط حكم المرشد”، في إشارة إلى مرشد جماعة الإخوان.

الغنّوشي يعاقب عبير موسي لتعطيلها عمل البرلمان

عاقب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، راشد الغنوشي، الثلاثاء 23 مارس، النائب عبير موسي لتعطيلها عمل المؤسسة البرلمانية.

وأشرف الغنوشي على اجتماع طارئ بعد الخرق الواضح للنظام الداخلي للمجلس وتعطيل عمله من قبل موسي.

وقرر المكتب منع النائب موسي من أخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات متتالية لتعطيلها سير الجلسة العامة وما نتج عنه من توتّر وأجواء مشحونة داخل المجلس.

كما قرر  في إطار اتخاذ كافة الاجراءات لحفظ الأمن وضمان السير العادي لعمل المجلس، منع استعمال مضخمات الصوت أو أي وسيلة لتضخيم الصوت داخل قاعة الجلسات العامة.

وأجمع الأعضاء على تجديد إدانة هذا الخرق الواضح للنظام، ومشيرين إلى خطورة ممارساتها وتأثيرها السلبي على صورة المجلس وسير عمله.

عبير موسي توقف جلسة للبرلمان التونسي لهذا السبب

ندّد نواب تونسيون من مختلف الكتل، الثلاثاء 23 مارس، بـممارسات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إثر رفعها لافتات تصف البرلمان بمجلس نواب الإخوان، داعين خلال الجلسة العامة بالتصدي لها.

وشدّد رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي على ضرورة التصدي لمحاولات الانقلاب وأي محاولة لتعطيل مؤسسات الدولة والبرلمان ولما اعتبرها نوعا من الوقاحة.

ودعا النائب عن كتلة الوطنية العياشي الزمالي بوضع حد لممارسة كتلة الدستوري الحر وإهانته للبرلمان.

كما بينت النائب عن كتلة الديمقراطية سامية عبو رفضها لما أتته كتلة الدستوري الحر من ممارسات مؤكدة أن المرأة كانت تهان في العهد السابق، ومن بينهم ابنتها التي تم الاعتداء عليها وهرسلتها ليلا.

من جانه، طالب النائب عن كتلة حركة النهضة سمير ديلو، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بالاعتذار لعاملة النظافة بعد الإهانة في حقها.

عبير موسي تهدّد بشنق نفسها أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين

هدّدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء 10 مارس، بشنق نفسها في حالة رفع خيمة الاعتصام التي تم تركيزها أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين في تونس.

وشدّدت موسي على أنها لن تغادر خيمة الاعتصام وصرحت متوجهة لوالي تونس “لن أغادر الاعتصام ويمكنك هدم الخيمة على رأسي.. كان تنحّيو الخيمة نشنق روحي”.

يذكر أن الوحدات الأمنية كانت قد تدخلت في وقت سابق من مساء الأربعاء وقامت بفك الاعتصام كما تم إزالة الخيام وإخلاء المكان بالقوة.

وحاولت عبير موسي العودة والاعتصام أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين لكن تم منعها من قبل الأمن.

واقتحمت عبير موسي، عضو مجلس النواب التونسي، وعدد من أنصار الحزب الدستوري الحر، مساء الثلاثاء، مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في البلاد.

وطالبت النائب المثيرة للجدل بحله بدعوى أنه مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين وبالتالي فهو منظمة لنشر الإرهاب، وواصلت تواجدها أمام المقر حتى صباح الأربعاء.

ووصف الأمين العام للاتحاد علي محيى الدين القره داغي هذا الاقتحام بالعمل الإجرامي المخالف للقوانين، وتوعد بمقاضاة موسي.

في ذات السياق نفى القرة داغي أن يكون الاتحاد منظمة لدعم جماعة الإخوان المسلمين في تونس، موضحا أن الاتحاد ليس مؤسسة سياسية، وليس له علاقة بأي جماعة أو حزب أو دولة ويضم آلاف العلماء في 93 دولة.

وأوضح، بأن هذا العمل يتنافى مع القيم الإسلامية والقيم الديمقراطية، والحرية والمؤسساتية، وحماية المؤسسات المدنية، حيث أن هذا المقر مقر العلم والتعليم.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد بتونس لطفي العمدوني في تصريح للأناضول إن موسي وأنصارها اقتحموا مقر الاتحاد، رافعين شعارات مستفزة للأعضاء والنشطاء الموجودين بالداخل، متهمة إياهم بالإرهاب.

وقال العمدوني إن “للاتحاد اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية، ونظموا ندوات دولية مشتركة بحضور دكاترة من الجزائر والمغرب تطرقت لمواضيع عدة، بينها مقاصد الشريعة ومقاومة الإرهاب والتطرف”.

وأشار إلى أن “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس يخضع لمعايير قانونية، كما أن حساباته مع البنك المركزي ورئاسة الحكومة قانونية”.

وفي وقت سابق، حذرت موسي من اختراق الدولة التونسية عبر تنظيمات ومراكز ذات خلفية “دينية متطرفة”، وفق تعبيرها.

وكان القضاء التونسي رفض في نوفمبر الماضي دعوى تقدم بها الحزب الدستوري الحر ترمي إلى إيقاف نشاط الاتحاد في تونس.

وأعلنت موسي، مرارا، أنها تناهض ثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

ؤسسة شعبية تأسست في مدينة دبلن بأيرلندا عام 2004، وتضم أعضاء من بلدان العالم الإسلامي والأقليات والمجموعات الإسلامية خارجه، ويديرها كل من جمعية عامة ومجلس أمناء ومكتب تنفيذي ورئاسة الاتحاد وأمانة عامة.

والاتحاد مستقل عن الدولة، وله شخصية قانونية وذمة مالية خاصة، وتم نقل مقره الرئيسي في 2011 إلى العاصمة القطرية الدوحة، بناء على قرار من مجلسه التنفيذي.

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التعليقات
37
  • شاوي حر

    ماهذاااااا اليس فيكم رجل رشيد انزعو عنها الخصانة وقدموها للمحكمة برئاسة احد فحول تونس الزيتونة ليضع حد لهذه المهرجة التي لطخت سمعة تونس الشقيقة فتبا لها ولمن يساندها من محور الشر الصهيو عربوزي

    12
  • Azrar

    هذه المخلوقة مجندة من الغرب والإمارات لتهديم الديموقراطية الناشئة بتونس باسم الديموقراطية نفسها وذلك باستبعاد كل ما له علاقة بالدين بينما بالغرب نفسه الذي تتخذه عبير موسى قبلةً لها من دون مكة المكرمة تجد به "الحزب الديموقراطي المسيحي" فبالله عليكم هل الخليج ديموقراطي ليلقن التوانسة دروسا في الديموقراطية من خلال عميلته عبير موسى التي تحارب الله ورسوله ؟

    9
  • سمسم

    فلتشنق نفسها فتريح وتستريح

    12
  • zinou_ninou

    هادي وامثالها راهم يحوسو عاللي ..... أاكم فاهمين لي جون

    6
  • جزاءري

    التهريج علامة الفشل . نعم اية حركة او حتى حراك لا ينتج شيءا هو تهريج ! الفاشلون اللذين ليس لديهم ما يقدمونه لبلدهم يهرجون فقط للفت الانتباه والادعاء بان لهم مطالب .

    9
  • Zinou_Ninou

    شوفو ييا النسا والله تطلعو تهبطو تصمتو تهدرو غير تبقاوو نسا ولن تصبحوا رجالا أبدا

    2
  • عقبة

    لايمكن ان تقوم بماتقوم به بدون مقابل
    هي اجيرة عند دولة خليجية
    ويبدو ان الفلوس عندها اولا وتونس ثانيا

    10
  • شاوي حر

    الا زالت لم تنتحر ي ماذا تنتضر ين ام تنقصك الشجاعة المسطنعة التي زودك بها اسيادك من محور الشر يجب وضع حد لهذه المهرجة التي لطخت سمعة تونس الزيتونة

    9
  • ابونواس

    لاأدري أين هو سي وزير العدل حافظ الأختام....؟
    أليس كل تصرفات هذه ال........................تتنافى وتتعارض ودولة القانون...............أم أن القانون يطبق على البعض دون الآخر.....

    14
  • خليل إ براهيم

    عبير موسي تهدّد بشنق نفسها أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين هكذا تخسر الدنيا و الدين و يتهنى الشعب التونسي من هذه المهرجة .جبانة لا يمكن أن تقدم على ذلك .تريد أن تسلط عليها الأضواء .

    14
  • قرعاج

    على بركة الله خير البر عاجله

    13
  • عزوز الجزائر

    جبولها حبل ونشفوها متنفد تهديدها ولا لا عارض الدين يفتحولك الابواب مهرجة حقا

    9
  • imazighen

    كيف؟ ما فيش راجل في تونس يلقنها ضربات لن تنساهم في حياتها، عبرت بسكوت التوانسة عليها.

    16
  • خليفة

    لتشنق نفسها حتى ترتاح و يرتاح منها المجتمع ، و كل من يعاني من خرجاتها المستفزة.

    23
  • Ahmed

    فلوس الخليج تعمل العجائب.
    لكن تونس ليست مصر.الجيش التونسي جيش جمهوري لا دخل له في السياسة.لهذا ستنجح التجربة التونسية ان شاء الله.

    30
  • محمود

    حمالة الحطب

    28
  • مستغرب

    لان الشعب التونسي رفض الانجرار خلف ما يحاك ضد بلدهم من طرف قرى المؤامرات الاعرابية
    والجميع يعلم ان عبير موسى اداة بيد الامارات وفرنسا والكيان الصهيوني قد كشفت عن حقيقتها حين وصفت جمعية العلماء المسلمين بالمنظمة الارهابية !!
    تركتكم اكبر كيان سفاح وارهابي خلفكم قتل الاف الفلسطينين واغتصب وشرد و ونكل بالضحايا ولا احد خرج يصفه بالكيان الارهابي السفاح ثم تاتون الينا لتخربوا عقول شبابنا وابنائنا وتحرضونهم لتخريب بلادهم فقط لانهم يرفضون السير على خطى المشروع الصهيوني لتقسيم المنطقة ، تستغلوا ظروفهم الاجتماعية
    ومعاناتهم ليخرجوا لتكسير دولهم ويستنجدوا بمن ؟ باكبر عدو للاسلام والمسلمين !

    29
  • قولها و متاخفش

    توبي الى الله و الى الطريق السوي لعل تجدين مكانا بين المجنمع

    27
  • فيفي

    يا ليتها تنتحر و نفتك منها ال. ابد الابدين يفتك منها العباد و تخلد في النار مع من يساندها

    33
  • كمال

    اشك بانها مطلقه ..
    ابحثوا لها عن رجل تنتهي كل مشاكلها

    40
  • محمد

    موتي ولا قوعدي

    23
  • One

    اعتذر من القراء ولكن لو ان هذه ومن على شاكلتها ممن يجوبون الطرقات بحجة الحراك وجدن رجالا في بيوتهن يفرضون عليهن قوامتهم بالانفاق عليهن والتودد اليهن بالعطف والحنان ولكن مع اشباع رغباتهن (المعنوية والجسدية) حتى تحس الواحدة فيهن انها امرأة وانها تحت عصمة رجل باتم معنى الكلمة لما رأيناهن يهرجن مثل هذه او يتيكعن في الطرقات بحجة الحراك وغيره. والله المستعان وهو الهادي. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا

    28
  • حليم بسام

    و أنا أقول لها صراحة لو كنت هنا في الجزائر و إقتحمت مقر الجمعية لكنت في خبر كان.

    33
  • د. محمد

    مريضة نفسيا و لديها حقد اعمى على الاسلام و المسلمين.

    62
  • خليفة

    انها تسبح ضد التيار ، و لم تجد وسيلة للظهور بها الا
    وسيلة محاربة الاسلام ،و لكن الله متم نوره و لو كثر المهرجون .

    42
  • شاوي حر

    احسن خدمة تقدمينها لتونس المسلمة رغم انفك وانفك من يركب افكارك الشريرة مذا تنتضرين منتضرون بفارغ الصبر سماع هذا الخبرالسار

    40
  • محمد

    الحل هو الهجوم... متابعات قضائية.. و بحث في سيرتها و ماضيها... رفع دعاوى قضائية من محامين و جهات غير منتسبة للتيار الاسلامي... تدبير مضايقات مختلفة عبر البريد و الهاتف و الانترنت... حتى تولي هي هاربة و تطلب السماح

    35
  • مرجان

    دعوها انها مأموة من صنف خالف تعرف ,وتتحضرني قصة كاهن انجيلي ففي امريكا قرر يوما حرق القرأن في ساحة عامة لما ان ناس انصرفوا عنه والاسلام يزداد انتشارا لما سمعت به البلدية سخرت للحادثة طواقم طبية ودفاع مدني وامن طرقات , في مشهد مريب لكنه عدل عن فعلته بعد يوم جاءته الغرامات غلق الطريق والطواقم اضطر بعدها الى بيع نصف الكنيسة ليدفع الغرامات ثم بعد سنوات باع الباقي الحكمة هنا ان من يعادي الاسلام والمسلمين لن يفلح ابدا مهما صوره بطلا او مشاكسا انها الرويبضة غي زمن الرداءة

    37
  • خلاط

    الإمارات لن تترك التونسيين و شأنهم حتى تخرب تونس كما خرّبت ليبيا و سوريا و اليمن و و و

    72
  • ناقد

    النسخة التونسية من الـ RCD ، الصندوق يرفضهم فيعوّضون تلك الخسارة بالصراخ

    72
  • جزائري الطوارق

    تقتحم مقر اتحاد علماء المسلمين التونسي
    العلماء القرضاوي عبدالفتاح مورو السديسي الغنوشي بنكيران علي بلحاج ووو

    -70
  • توهامي كتاب

    ما هي الا مهرجة لم تجد من يردعها ...

    51
  • المتأمّل في بلدي

    نموذج من "العلمانيين" العرب الذين لا همّ لهم سوى مُقارعة الإسلام والإسلاميين..

    67
  • محمد قذيفه

    آه لو كان بومدين حاضرا ، أو خليفته ، أين ممثل القانون العام ؟ إنها أمور مدبره محليا وعربيا لتخريب الديمقراطيه

    27
  • طارق الجزائري

    هذه عبير موسى أداة بيد الإمارت وقوى غربية من بينها فرنسا لزعزعة استقرار تونس ومعها الجزائر وكبح أي تحول إيجابي.
    ولكن أقول لها عبثا تحاولي والفشل مآلك،

    82
  • ناقد

    الغريب أنه هذه (المخلوقة) عندها مداخلة شبه يومية على قناتي العربية و العربية الحدث (السعوديتان) للحديث عن (الديمقراطية) و للتنمشير في حزب النهضة (الفائز عن طريق بالصندوق) رغم أن الجميع يعلم أن السعودية دولة لا تعترف أصلاً بشيء اسمه الديمقراطية و ليس لها لا دستور و لا برلمان ؟

    81
  • محمد ب

    هي مهرّجة ...... سمحت لها الظروف ولم تجد قانونا يردعها.

    75

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