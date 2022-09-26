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جواهر

شاهد.. عروس ترقص بالسيف في حفل زفافها!

جواهر الشروق
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شاهد.. عروس ترقص بالسيف في حفل زفافها!

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لعروس في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة المصرية، وهي تحمل سيفا وترقص بخفة ومهارة رفقة عريسها في حفل زفافهما.

تظهر الفتاة في الفيديو وهي ترقص مشهرة السيف في وجه عريسها والحضور، وتتمايل به في حركات استعراضية، كما جلست أيضاً على الأرض ملوحة بنصله.

وأعرب نشطاء عن استغرابهم من خرجات الشباب في الأعراس في الآونة الأخيرة، وقالوا بأن العروس المصرية في العادة تجلس كالملكة، وما فعلته “عروس الجيزة” غير مألوف بالمرة.

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