شاهد.. فرحة عروس رفض والدها أن يحدد مهرها!

كتب لعريسها "من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال"

تداولت وسائل إعلام مصرية، الخميس، فيديو يوثق فرحة عروس بعد أن رفض والدها تحديد مهرها، واكتفى بالكتابة في لائحة المنقولات “من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال.. اتق الله في كريمتنا”.

تفاصيل القصة جاءت خلال عقد قران شاب مصري يدعى محمد علي المعداوي، من محافظة الدقهلية، شمال البلاد، حيث فوجئ بوالد خطيبته مريم ناصر عبد اللطيف مخلوف، يرفض كتابة قائمة منقولات ويصر على كتابة هذه العبارة فقط، طالبا من العريس أن يوقع عليها.

وفي حديثه لصحيفة اليوم السابع قال المهندس ناصر عبداللطيف: “ما حدث جاء اقتداءً بقصة سردها لي صديق عن قيام الشيخ محمد متولي الشعراوي بكتابة هذه الكلمات في زواج ابنته، ورغم عدم علمي بصحة ذلك إلا أن الفكرة أعجبتني وقمت بتنفيذها مع نجلتي على الفور”.

وأضاف، أن قائمة المنقولات عادة وعُرف وليست كلام مقدس، مشيراً إلي أنه لابد من التيسير على الشباب خلال هذه الفترة.

وكشف للعربية نت” إنه يعمل في جهاز شؤون البيئة بمدينة بلقاس والعروس هي ابنته الكبرى، مضيفا أنه يؤمن أن المال لا قيمة له مقابل السعادة والشعور بالفرحة، وأنه إذا كان يأتمن العريس على ابنته فلذة كبده وعرضه، فهل يطلب مقابلا ماديا مقابل ذلك؟ وهل المال هنا سيمنع العريس من عدم إكرامها أو إساءة معاملتها؟

وأكد أن العريس رفض ذلك وأصر وأسرته على كتابة قائمة منقولات مثلما يفعل الجميع، وكما هو متبع في العرف، لكنه رفض ذلك أيضا، وأصر على أن يوقع على تلك العبارة فقط.

ولاقت الحادثة استحسانا على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها على نطاق واسع، وقال الكثير من المصريين للعروس إن تعرضت للظلم فستجدين كل مصر في أكتافك.