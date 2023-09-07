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الشرطة الأمريكية تكثف بحثها عنه

شاهد.. فيديو متداول لسجين فرّ بطريقة لا تصدق!

الشروق أونلاين
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شاهد.. فيديو متداول لسجين فرّ بطريقة لا تصدق!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لسجين برازيلي فرّ بطريقة لا تصدق من المؤسسة العقابية بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وقالت تقارير إخبارية إنه بعد أيام من هروب السجين الذي وصفته السلطات الأميركية بـ”الخطير للغاية”، نشرت شرطة مقاطعة تشيستر، الخميس، فيديو من داخل السجن، يوضح لحظة خروجه المذهلة.

وأوضحت قوات الولاية إن دانيلو سوزا كافالكانتي (34 عاما)، الذي كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لقتله صديقته السابقة، هرب من سجن مقاطعة تشيستر قبل أسبوع.

في ذات السياق وبحسب ما أفاد موقع الجزيرة نت فإن عمليات البحث عن كافالكانتي دخلت يومها الثامن، حيث تم رصده أربع مرات على الأقل في دائرة نصف قطرها ميلان من بلدة بوكوبسون، مع استجابة الشرطة المحلية لأكثر من 100 إبلاغ من السكان.

عن الاستراتيجية التي استخدمها للفرار، لفت مسؤولون إلى أنها عجيبة لكنها مكررة، حيث قام بها سجين هارب سابقًا في شهر ماي.

وهرب كافالكانتي من سجن مقاطعة “تشستر” في 31 أوت عبر تسلق الجدار بيديه وقدميه للوصول إلى السطح، ثم اختراق الأسلاك الشائكة والقفز إلى منطقة غير آمنة، وفقًا لهوارد هولاند، المدير التنفيذي لسجن مقاطعة تشستر.

وأشار هولاند إلى أن الهارب، الذي كان في انتظار نقله إلى السجن الولائي بعد إدانته بجريمة قتل بشعة لصديقته السابقة، قام باتباع نفس طريقة الهروب والمسار الذي اتبعه أحد السجناء.

وقالت شرطة ولاية بنسلفانيا إنها جلبت المزيد من التكنولوجيا والأفراد للمساعدة في المطاردة، بما في ذلك تشغيل تسجيل بصوت والدته “تطالبه فيه بالاستسلام بسلام” حيث يتم إطلاق الصوت من مروحية تقوم بتمشيط المنطقة.

كافالكانتي الذي زعمت السلطات أيضًا أنه مطلوب في وطنه الأم البرازيل في إطار تحقيق جنائي بجريمة قتل، هو موضوع عملية بحث تشارك فيها عشرات الجهات المحلية إضافة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

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