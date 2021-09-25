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شاهد.. فيديو هذه الفتاة حصد ملايين المشاهدات خلال 24ساعة!

نادية شريف
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شاهد.. فيديو هذه الفتاة حصد ملايين المشاهدات خلال 24ساعة!

حصد فيديو لفتاة معلقة على حبل فوق نهر به تماسيح متعطشة للدماء، ملايين المشاهدات خلال 24 ساعة من نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء مشهد الفتاة وهي تستخدم حبلا مربوطا بين طرفي نهر، وتحاول العبور بالرغم من وجود عشرات التماسيح الهائجة تحتها.

وحقق الفيديو مشاهدات قياسية على يوتيوب وإنستغرام، حيث حصد على قناة واحدة حوالي 2.7 مليون إعجاب خلال 24 ساعة، لكن عند التدقيق الجيد يُلاحظ وجود تعديلات.

وبحسب مختصين في الفبركة فقد تم اقتطاع مشهد المياه الحقيقي وإضافة فيديو لتماسيح هائجة، والدليل حسبهم هو جلوس الأشخاص بكل هدوء على جانب النهر ودون توتر يذكر.

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