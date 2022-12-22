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شاهد قفزة مرعبة لتوم كروز بدراجته في تصوير فيلم المهمة المستحيلة 7

الشروق أونلاين
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شاهد قفزة مرعبة لتوم كروز بدراجته في تصوير فيلم المهمة المستحيلة 7
ح.م
جانب من المشهد

نفذ الفنان العالمي توم كروز قفزة مرعبة خلال تصوير مشهد لفيلم المهمة المستحيلة في جزئه السابع، ووصفت بالأعظم من نوعها في تاريخ السينما.

وقام الممثل الأمريكي صاحب الـ 60 عام بقيادة دراجة نارية والقفز بها بشكل سريع فوق منحدر شاهق، مكملا هبوطه بالأرض بمظلة كان يحملها على ظهره.

وتم تصوير المشهد ضمن النسخة السابعة من فيلم “مهمة مستحيلة”، المقرر إطلاقه العام المقبل، ونفذت التجربة فوق منحدر صخري في النرويج.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن اللعبة الهوائية التي مارسها كروز كانت الأعظم من نوعها في تاريخ السينما.

وشيّد فريق العمل جسر المنحدر المخصص للدراجة الهوائية التي قادها كروز، وكانت نهايتها عند حافة المنحدر.

وقال كروز في الفيديو إن هذه التجربة هي الأخطر التي خاضها على الإطلاق.

ولم يستعن توم كروز بالشخص البديل أو ما يعرف بـ”الدوبلير”، الذي ينفذ المشاهد الخطيرة بدلا من الممثلين المشهورين.

وقال مدرب القفز، ميليز دايشر:” أنت تخبره (كروز) بشيء، وهو يلتزم به”.

ومن أجل تنفيذ هذه الحركة الخطيرة أمام الكاميرا، عملت مجموعة من الخبراء على وضع عدد من الكاميرات والمعدات في أماكن متفرقة أثناء التصوير، لتوثيق الحركة بأفضل شكل فعّال.

وقال مؤلف ومخرج الفيلم، كريستفور ماكواري: “حتى قبل عامين، لم تكن الكاميرات المطلوبة متوفرة وهي التي تسمح لنا بتجربة ما أردنا القيام به اليوم”.

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