شاهد قفزة مرعبة لتوم كروز بدراجته في تصوير فيلم المهمة المستحيلة 7
نفذ الفنان العالمي توم كروز قفزة مرعبة خلال تصوير مشهد لفيلم المهمة المستحيلة في جزئه السابع، ووصفت بالأعظم من نوعها في تاريخ السينما.
وقام الممثل الأمريكي صاحب الـ 60 عام بقيادة دراجة نارية والقفز بها بشكل سريع فوق منحدر شاهق، مكملا هبوطه بالأرض بمظلة كان يحملها على ظهره.
وتم تصوير المشهد ضمن النسخة السابعة من فيلم “مهمة مستحيلة”، المقرر إطلاقه العام المقبل، ونفذت التجربة فوق منحدر صخري في النرويج.
Tom Cruise one-ups himself with new daring stunt. https://t.co/3HLEVC7cq7 pic.twitter.com/mZzoDiLof8
— CNN (@CNN) December 22, 2022
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن اللعبة الهوائية التي مارسها كروز كانت الأعظم من نوعها في تاريخ السينما.
وشيّد فريق العمل جسر المنحدر المخصص للدراجة الهوائية التي قادها كروز، وكانت نهايتها عند حافة المنحدر.
وقال كروز في الفيديو إن هذه التجربة هي الأخطر التي خاضها على الإطلاق.
So excited to share what we’ve been working on. #MissionImpossible pic.twitter.com/rIyiLzQdMG
— Tom Cruise (@TomCruise) December 19, 2022
ولم يستعن توم كروز بالشخص البديل أو ما يعرف بـ”الدوبلير”، الذي ينفذ المشاهد الخطيرة بدلا من الممثلين المشهورين.
A special message from the set of #MissionImpossible @MissionFilm pic.twitter.com/sfnWWluLyl
— Tom Cruise (@TomCruise) December 18, 2022
وقال مدرب القفز، ميليز دايشر:” أنت تخبره (كروز) بشيء، وهو يلتزم به”.
ومن أجل تنفيذ هذه الحركة الخطيرة أمام الكاميرا، عملت مجموعة من الخبراء على وضع عدد من الكاميرات والمعدات في أماكن متفرقة أثناء التصوير، لتوثيق الحركة بأفضل شكل فعّال.
I feel bad for every director who can’t sleep at night out of fear Tom Cruise will die on their watch pic.twitter.com/jUS2BX5A5w
— Adam Kaufman (@AdamMKaufman) December 19, 2022
وقال مؤلف ومخرج الفيلم، كريستفور ماكواري: “حتى قبل عامين، لم تكن الكاميرات المطلوبة متوفرة وهي التي تسمح لنا بتجربة ما أردنا القيام به اليوم”.