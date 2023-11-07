شاهد كيف أبدعت مدونة رومانية في السخرية من الاحتلال الإسرائيلي وبايدن!

المؤثرون الحقيقيون

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديوهات لمدونة رومانية، أبدعت في السخرية من الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي جو بايدن.

تظهر التيك توكر الرومانية التي تدعى “Nicole jenes egy” في أحد المقاطع المصورة التي اجتاحت منصة إكس بشخصيتين، الأولى سائقة تاكسي والثانية سائحة إسرائيلية، حيث يبدأ المشهد بها كسائقة وهي تخاطب الأخرى: “مرحبا أهلا بك في رومانيا يا سيدتي.. من أين أنت؟”.

السائحة: “مرحبا أنا من إسرائيل من تل أبيب من أين أنت؟” فتقول: “أعتقد ان والدي من أتلانتيدا ووالدتي من فالهالا”.

قاطعتها السائحة وهي تعدل ماكياجها: “هذه دول مزيفة.. أنت تمزحين” وهنا قصفتها السائقة بجملة: “أنت بدأت المزاح أولا اعتقدت أننا نمزح هنا.. لذا قولي لي احتلال” فردت: “لا مجرد زيارة” قبل أن تنتبه إلى أنها لم تسألها عن الهدف من الزيارة وإنما قصدت بأنهم لا يملكون دولة وهم مجرد احتلال.

وأردفت السائقة: “أقصد ما الذي تفعلينه في حياتك يا مدام؟” لترد الأخرى بانفعال: “أتعلمين هذا مسيء جدا.. هل تريدين القتال معي؟”، ليكون الجواب الصادم: “مدام لا أريد القتال فليس لدي أي أطفال لأستعملهم كدروع بشرية”.

وعلى الفور قالت: “سوف أريك سأقوم بتغريدة إلى بن شابيرو لأنه فعال جدا في إثبات كل ما نقوله.. حاولي التوقف عند مطعم ماكدونالدز لأنني جائعة وهم يعطوننا الطعام مجانا”.

وفي التمثيلية الإبداعية طلبت السائقة من الإسرائيلية التحدث قليلا لتسألها إن كانت تحب الموسيقى، فأجابتها بأن تشغل أي شيء، وأول ما شغلت الراديو اعتذرت منها بالقول: آسفة كما تعلمين هذا باسم يوسف في مصر.. إنه يتكلم الحقيقة كصفع اليد على وجهك.. كما تعلمين كف هنا ولكمة هناك على الخد الثاني”.

وفي الختام قررت أن تجلطها بأنشودة ” أنا دمي فلسطيني” معتبرة إياها آخر صيحات الأغاني، وراحت تتمايل على وقع كلماتها النارية وسألتها في استفزاز: “جيدة أليس كذلك”.

واعتبر نشطاء أن ما قامت به المدونة الرومانية عملا متميزا من شأنه أن يظهر الحقيقة كاملة ويفضح الكيان الصهيوني أمام المجتمعات الغربية في ظل الخداع والتضليل الذي تنتهجه وسائل الإعلام الأمريكية.

وفي مقطع آخر لا يقل إبداعا عن سابقه أخذت التيك توكر دور عاملة استقبال في مطار رومانيا ودور سائحة إسرائيلية أيضا ودار بينهما تقريبا نفس الحديث السابق مع بعض التعديلات، حيث سخرت من الرئيس الأمريكي بايدن، ونعتت الإسرائيليين بالإرهابيين.

تبدأ موظفة الاستقبال: “مرحبا بك سيدتي في مطار رومانيا.. من فضلك جوار السفر”، ولما أعطتها إياه فتحته وأردفت: “إذا أنت من دولة غير حقيقية؟ أقصد إسرائيل” لتجيب: “المعذرة؟”.

الموظفة: “لا تتعبي نفسك فقد فات الأوان.. الغرض من الزيارة؟”.

الإسرائيلية: “أنا سائحة”.

الموظفة: “حسنا إرهابية.. أقصد سائحة.. إنجليزيتي سيئة جدا أحيانا تعرفين”.

السائحة: “هذا مهين جدا انتهى أمرك.. هل تعرفين من يكون والدي؟”.

الموظفة: “لا.. ألم تخبرك أمك؟ لا بد انها كانت مشغولة بتجارة العقارات في غزة”.

السائحة: “يا إلهي سأكتب تغريدة عن هذا الموقف”.

الموظفة: “بالطبع حرية التعبير وكل شيء لكن تأكدي من استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل جيد.. إذا أخبريني الاحتلال (المهنة)”.

السائحة: “لا أنا مجرد زائرة” ولما تفطنت إلى أنها تسخر من احتلالهم لفلسطين أردفت: “لقد انتهى أمرك هذا مهين جدا أتعلمين حتى بايدن يقف معنا” لترد: “على السيد جو أن يجيد الوقوف على قدميه أولا حتى يمكنه الوقوف معكم.. لكن لا أقصد أن جو صهيوني لذا أرجوك لا تؤسرئيلني”.

وفتحت السائحة عينيها متعجبة من قصف الموظفة لتزيدها: “هل يعجبك ماكياجي؟ أنظري الألوان: أخضر، أحمر، أبيض، أسود من صالون هدى بيوتي الأفضل لأن هدى بيوتي لا تفجر وتقتل وتحب المال.. إنها بارعة جدا.. وفي رومانيا لدينا أيضا قهوة لكن ليس لحشرات النجوم “ستار بوكس””.

وأردفت: “إنجليزيتي سيئة جدا، لدينا قهوة رائعة هنا تحتاجين لتجربتها” لتسألها الأخرى: “هل ستسمحين لي بالدخول إلى بلدك أم ستمنعينني؟”، وكان الرد: “بالطبع الديموقراطية وكل شيء ولكن تذكري أن ختم جواز السفر لا يمنحك الأرض.. الختم مخصص للزيارة فقط لذلك لا تنسي الرحيل بعد انتهاء زيارتك.. مرحبا بك مدام في بلاد دراكولا.. جيد جدا”.

وختمت كالعادة بأنشودة “أنا دمي فلسطيني” التي تمكنت من حفظ كلماتها العربية.