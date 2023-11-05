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شاهد كيف أبدع متظاهرون بشوارع أمستردام في محاكاة مقتل أطفال غزة!

جواهر الشروق
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شاهد كيف أبدع متظاهرون بشوارع أمستردام في محاكاة مقتل أطفال غزة!

تداولت صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية، مقطع فيديو لتمثيلية بشوارع أمستردام، تحاكي مقتل أطفال غزة.

وبحسب ما أفادت وكالة الأناضول فقد شهدت العاصمة الهولندية أمستردام، السبت، تظاهرة ضد إسرائيل تخللها تمثيل يحاكي مقتل الأطفال الفلسطينيين جراء الهجمات على غزة.

واجتمع أعضاء مجموعة تدعى “بليند” (أعمى) في ساحة دام بأمستردام، وقاموا بتمثيل الألم الذي يعيشه الغزيون وكيف يتعرض أطفالهم للقتل.

وبدأت التظاهرة برفع أصوات صفارات الإنذار والطائرات، واستلقى أعضاء المجموعة على الأرض بتأثير صوت القنابل ثم بحثوا عن الأطفال القتلى في إطار التمثيل.

كما صرخ أعضاء المجموعة وهم يرفعون قطعًا من القماش الأبيض تمثل أجساد أطفال ملفوفة في أكفان، وصفوا القطع جنبًا إلى جنب ووضعوا عليها زهور القرنفل البيضاء.

وارتدى المشاركون سترات كتب عليها “الولايات المتحدة الأمريكية” و”الاتحاد الأوروبي” و”بريطانيا” و”الإنسانية” وعصبوا أعينهم احتجاجا على الصمت حيال قتل الأطفال في غزة.

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