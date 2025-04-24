شاهد كيف تصرفت مذيعة تركية وهي على المباشر لحظة وقوع الزلزال

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، مقطع فيديو، مؤثر للغاية، وثق ردة فعل مذيعة تركية وهي على المباشر لحظة وقوع الزلزال، الذي بلغت شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر.

تظهر المذيعة “ميلتم بوزبيوغلو” خلال بث مباشر عبر قناة “سي إن إن تورك” وهي تتحدث، قبل أن تهتز الأرض من تحتها والمعدات من حولها، فتحاول الحفاظ على هدوئها، ثم تطلب من أحد أعضاء الفريق العامل معها الاتصال بوالدتها.

وبصوت مرتجف، تابعت: “الزلزال يحدث الآن، إنه زلزال قوي جدا في إسطنبول، دعونا نبقى هادئين”، بينما كانت تُمسك بمكتبها للحفاظ على توازنها.

وتفاعل رواد منصات التواصل مع المذيعة التي تذكرت والدتها في أكثر اللحظات رعبا في حياتها، كما وصفوها بالبطلة كونها قاومت شعورها بالخوف لتواصل التغطية الإخبارية، بصوت مرتجف وجسد مرتعب.

وعلى النقيض من ذلك قال البعض إن الهروب للحفاظ على الحياة ليس عيبا، والعيب هو كبت المشاعر الإنسانية حفاظا على الصورة أمام المشاهدين.

وظهر الأربعاء، أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن زلزالاً بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب بحر مرمرة، وحُدد مركزه قبالة سواحل سيليفري بإسطنبول.

وقالت وكالة “الأناضول” تبين أن الزلزال الذي شعر به سكان إسطنبول والمحافظات المحيطة بها وقع على عمق 6.92 كيلومتر.

والزلزال، الذي استمر 13 ثانية، وفق ما أعلنه وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أحدث حالة من الذعر داخل الاستوديوهات وفي شوارع المدينة، وسط محاولات من السكان للفرار إلى أماكن مفتوحة. وتبع الزلزال أكثر من 50 هزة ارتدادية، بلغت قوة بعضها 5.9 درجة.

وأسفر الزلزال عن إصابة ما لا يقل عن 150 شخصًا، بحسب بيان صادر عن مكتب محافظ إسطنبول، الذي أوضح أن الإصابات نتجت عن حالات ذعر وقفز من أماكن مرتفعة.