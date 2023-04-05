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شاهد كيف تصرف إمام جزائري مع قطة اعتلت كتفه أثناء صلاة التروايح

نادية شريف
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شاهد كيف تصرف إمام جزائري مع قطة اعتلت كتفه أثناء صلاة التروايح
مواقع التواصل
وليد مهساس، إمام بمسجد أبي بكر الصديق بولاية برج بوعريريج

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر من خلاله قطة وهي تعتلي كتف إمام جزائري أثناء صلاة التروايح.

وكان الإمام منهمكا في تلاوة القرآن والقطة تحوم من حوله، ثم قفزت للصعود كتفه فواصل قراءته وأخذ يلاعبها بيده رفقا بها، كما قال نشطاء ممن استحسنوا تصرفه.

ونشر  وليد مهساس، وهو إمام بمسجد أبي بكر الصديق بولاية برج بوعريريج، الفيديو على صفحته الرسمية عبر فيسبوك معلقا: “سبحان الله.. حتى الحيوانات تخشع لكلام الله.. شاهد قطة تصعد فوق الإمام وهو يقرأ القرآن في صلاة التراويح”.

وحقق المقطع الذي مدته 40 ثانية انتشارا واسعا، وتفاعل معه مئات النشطاء من مختلف الدول العربية.

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