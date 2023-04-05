شاهد كيف تصرف إمام جزائري مع قطة اعتلت كتفه أثناء صلاة التروايح
تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر من خلاله قطة وهي تعتلي كتف إمام جزائري أثناء صلاة التروايح.
وكان الإمام منهمكا في تلاوة القرآن والقطة تحوم من حوله، ثم قفزت للصعود كتفه فواصل قراءته وأخذ يلاعبها بيده رفقا بها، كما قال نشطاء ممن استحسنوا تصرفه.
قطه ترتقي على كتف إمام مسجد في #الجزائر يقرأ بصوت جميل أثناء #صلاة_التراويح
#غنايم_رمضان pic.twitter.com/Rm0OGXnYN0
— Mohammed A aldubayan (@mohamad51529134) April 5, 2023
ونشر وليد مهساس، وهو إمام بمسجد أبي بكر الصديق بولاية برج بوعريريج، الفيديو على صفحته الرسمية عبر فيسبوك معلقا: “سبحان الله.. حتى الحيوانات تخشع لكلام الله.. شاهد قطة تصعد فوق الإمام وهو يقرأ القرآن في صلاة التراويح”.
وحقق المقطع الذي مدته 40 ثانية انتشارا واسعا، وتفاعل معه مئات النشطاء من مختلف الدول العربية.
قطه تصعد علي كتف إمام مسجد اثناء صلاه التراويح❤️❤️
سبحان الله ❤️ pic.twitter.com/P31G5ZbUws
— صالح جمعه (@C4Xg1rXbVelPH2s) April 5, 2023
خلال صلاة التراويح بأحد المساجد في الجزائر اعتلت قطة كتف الإمام وكان تعامله معها قمة في الروعة والجمال.
أجمل 45 ثانية شفتها اليوم… pic.twitter.com/7KL5ZWR4hd
— إياد الحمود (@Eyaaaad) April 4, 2023