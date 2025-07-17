شاهد.. كيف حرّضت “حمّالة الحطب الصهيونية” على سكان غزة!

لاقى مقطع فيديو لنائبة صهيونية موجة غضب واسعة، بعد تحريضها على قتل ما تبقى من سكان غزة، حيث وصفها ناشطون بـ”حمّالة الحطب” في إشارة إلى خطابها التحريضي والعنصري.

وأصرّت النائبة عن حزب الليكود، تالي غوتليت، في حديثها لإحدى القنوات العبرية، أنه يجب أن يتوقف تأثير حماس على السيطرة على السكان، مشيرة إلى أن “من يُخفي معلومات حول الاسرى بالنسبة لي محكوم عليه بالموت”.

وتابعت النائبة مزاعمها: ” أنا لا أؤمن بوجود مدنين غير متورطين في غزة، كل من لازال هناك فهو مشارك”.

🚨 النائبة بالكنيست الإسرائيلي “تالي غوتليب” تعلنها صراحة: “لا يوجد مدنيون في #غزة … كل من بقي هناك يجب أن يُقتـ.ـل”‼️ 📌هذا ليس تصريحًا عابرًا، بل اعتراف رسمي بعقلية الإبادo .. فمن داخل الكنيست يُشرعنون قتـ.ل شعب بأكمله‼️#ترجمة_وطن ✅ pic.twitter.com/txRojv6r2g — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 15, 2025

هذا التصريح الذي يأتي في إطار التشجيع على مواصلة الإبادة الوحشية ضد سكان القطاع، أثار استنكار نشطاء على مواقع التواصل، وجعل أحد المستخدمين يقارن بين شخصيتين حقودتين من الزمن الماضي والزمن الحاضر، حيث قال:

“حمالة الحطب، كانت من كفار قريش الذين حرضوا على إيذاء الرسول والمستضعفين من المسلمين، وها هي اليوم تظهر لتحرض على قتل المستضعفين من أهل غزة، فما أشبه اليوم بالبارحة”.

حمالة الحطب .. كانت من كفار قريش الذين حرضوا علي ايذاء الرسول والمستضعغين من المسلمين .. وها هي اليوم تظهر لتحرض علي قتل المستظعفين من اهل غزه .. فما أشبه اليوم بالبارحه .. — الاعمى (@lmy92691467) July 15, 2025

وكتبت نور القرآن مستاءة: “مجرمين، وحوش بشرية، هذه أنثى العنكبوت، ربنا سبحانه هو القاهر فوق عباده، ربنا سبحانه سوف ينتقم منهم أجمعين، ربنا يسلط عليهم كلاب جهنم كي يسمونهم سوء العذاب، احنا قلنا أحفاد القردة والخنازير قتلت الأنبياء، ماذا ننتظر منهم وما تخفى صدورهم أكبر اللهم مزقهم كل ممزق واجعل بأسهم بينهم.

ويذكر أن غوتليب، من أكثر الوجوه البارزة في تل أبيب التي لا تتوقف في كل مناسبة عن التحريض ضد القطاع، حيث لم تخف رغبتها السنة الماضية عن إبادة غزة بالصواريخ الباليستية وقالت:”إن كل شخص في غزة لا يتعاون معنا بالمعلومات عن المخطوفين فهو يساعد حمـاس، بالتالي الجميع في نظري أبناء موت”.

كما انتقدت، في وقت سابق، عضو الكنيست “الإسرائيلي”، تعليق الولايات المتحدة شحنات الذخيرة الأمريكية مؤقتا للكيان الصهيوني، بقولها: “الولايات المتحدة تهدد بأنها لن تزودنا بصواريخ دقيقة، لدينا صواريخ غير دقيقة ولنا الحق في الدفاع عن أنفسنا”.

وأضافت: في حال توقفت الولايات المتحدة عن مدنا بالصواريخ الموجهة الدقيقة فسنقوم باستخدام الصواريخ الغير دقيقة، وبدلا من تدمير مبنى محدداً سنقوم بتدمير عشرة مبان.