شاهد كيف خاطرت ممرضة فلسطينية بحياتها من أجل إنقاذ جريح!
ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن ممرضة فلسطينية شجاعة من مجمع ناصر الطبي، خاطرت بحياتها من أجل إنقاذ جريح.
ووثق المقطع المصور، الذي تم تداوله على نطاق واسع، مخاطرة الممرضة من مجمع ناصر الطبي المحاصر في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بنفسها من أجل إنقاذ جريح فلسطيني أصيب برصاص قناصة جيش الاحتلال.
ممرضة فلسطينية اسطوره اسطوره خاطرت بحياتها لأجل إنقاذ جريح قنصته قوات الاحتلال الاسرائيلي أمام مستشفى ناصر الطبي
قبلها بثواني تم قنص سيده واستشهدت بنفس الطريقه pic.twitter.com/deWjp3bi1u
— أحمدصالحAhmd Saleh (@iahmedsalih) February 10, 2024
تظهر الممرضة التي أثنى الكثيرون على شجاعتها وهي تنزع معطفها ثم تركض للجهة المقابلة حيث يوجد الجريح بالرغم من سماع صوت رصاص جيش الاحتلال، الذي كان يرصد الشارع لمنع إسعاف المصابين.
ووفقا للمشاهد المتداولة، فقد تبع عدد من الشبان الممرضة لوضع الجريح على النقالة اليدوية قبل أن ينجحوا في العودة إلى المجمع الطبي وإنقاذ المصاب.
وأشاد ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية بحرص المسعفة على أداء مهامها في إنقاذ المصابين رغم رصاص الاحتلال وآلياته التي تطوق مجمع ناصر الطبي.
هؤلاء هم نساء غزه ، فكيف يكون رجالها .
حفظ الله غزة العزة 🇵🇸✌️🤲🔻❤️#الجيش_المصري_قادر_وجاهز#الحركه_القذره #محور_فيلادلفيا #سيناء_خط_احمر pic.twitter.com/iQjVdKAHlT
— Mostafa atallah 🇵🇸💔✌️🇪🇬 (@matallah97) February 10, 2024