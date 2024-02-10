-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

شاهد كيف خاطرت ممرضة فلسطينية بحياتها من أجل إنقاذ جريح!

جواهر الشروق
  • 316
  • 0
شاهد كيف خاطرت ممرضة فلسطينية بحياتها من أجل إنقاذ جريح!

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن ممرضة فلسطينية شجاعة من مجمع ناصر الطبي، خاطرت بحياتها من أجل إنقاذ جريح.

ووثق المقطع المصور، الذي تم تداوله على نطاق واسع، مخاطرة الممرضة من مجمع ناصر الطبي المحاصر في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بنفسها من أجل إنقاذ جريح فلسطيني أصيب برصاص قناصة جيش الاحتلال.

تظهر الممرضة التي أثنى الكثيرون على شجاعتها وهي تنزع معطفها ثم تركض للجهة المقابلة حيث يوجد الجريح بالرغم من سماع صوت رصاص جيش الاحتلال، الذي كان يرصد الشارع لمنع إسعاف المصابين.

ووفقا للمشاهد المتداولة، فقد تبع عدد من الشبان الممرضة لوضع الجريح على النقالة اليدوية قبل أن ينجحوا في العودة إلى المجمع الطبي وإنقاذ المصاب.

وأشاد ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية بحرص المسعفة على أداء مهامها في إنقاذ المصابين رغم رصاص الاحتلال وآلياته التي تطوق مجمع ناصر الطبي.

مقالات ذات صلة
بعد صدور تقرير يشكك في أهليته للرئاسة.. هذا ما قالته كمالا هاريس بشأن صحة بايدن العقلية!

بعد صدور تقرير يشكك في أهليته للرئاسة.. هذا ما قالته كمالا هاريس بشأن صحة بايدن العقلية!

بعدما هزت قصتها العالم وتصدرت الترندات.. العثور على جثمان الطفلة هند

بعدما هزت قصتها العالم وتصدرت الترندات.. العثور على جثمان الطفلة هند

ياسمين عبدالعزيز تطل من الحرم المكي بملامح حزينة!

ياسمين عبدالعزيز تطل من الحرم المكي بملامح حزينة!

وزيرة خارجية جنوب افريقيا ترتدي الحجاب وتستشهد بأحاديث نبوية

وزيرة خارجية جنوب افريقيا ترتدي الحجاب وتستشهد بأحاديث نبوية

قرصنة حسابات آلاف الناشطات عبر سناب شات.. فضيحة جديدة تهز المغرب!

قرصنة حسابات آلاف الناشطات عبر سناب شات.. فضيحة جديدة تهز المغرب!

قضية “فتاتي الأسانسير”.. دفاع المتهمين يفجر مفاجأة في ثاني جلسات المحاكمة!

قضية “فتاتي الأسانسير”.. دفاع المتهمين يفجر مفاجأة في ثاني جلسات المحاكمة!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد