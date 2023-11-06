شاهد كيف عادت طفلة من غزة للحياة بعد توقف قلبها جراء القصف!

نشر موقع الجزيرة نت فيديو لطفلة فلسطينية عادت للحياة بعد توقف قلبها جراء القصف الصهيوني الهمجي على قطاع غزة.

وبحسب التقرير المرافق للمقطع المصور فقد نجح الأطباء بأحد مستشفيات غزة في إنعاش طفلة بعد توقف قلبها عن النبض، عقب استهداف الاحتلال منزل عائلة عوكل، غربي رفح.

وأظهر مقطع الفيديو، الأطباء وهم يسابقون الزمن لإنقاذ حياتها، وأحدهم يُجري لها تنفسا صناعيا لدفع الهواء إلى رئتيها؛ مما أدى إلى عودة الحياة إلى قلبها من جديد وسط فرحة المحيطين بها.

وشهدت مدينة غزة خلال الساعات الماضية غارات غير مسبوقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع تزامنت مع انقطاع الاتصالات والإنترنت، وأسفرت عن سقوط عشرات الشهداء وتدمير مربعات سكنية بأكملها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة إن شهيدا يسقط في غزة كل 4 دقائق جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ مما يعني أن 6 أطفال و4 نساء يقتلون بالقصف الإسرائيلي كل ساعة.