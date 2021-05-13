شاهد كيف هنأت السفارة الأمريكية الجزائريين بالعيد!

الناطق الرسمي تأسف لرحيل رمضان

هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية الجزائريين، بمناسبة عيد الفطر المبارك بطريقة أرادتها أن تكون خاصة ومميزة.

ونشرت السفارة مقطعا مصورا عبر حسابها على تويتر، يظهر فيه الناطق الرسمي وهو يتأسف على رحيل شهر رمضان.

وقال المتحدث: “والله غير خسارة خلاص سيدنا رمضان رايح نتوحش ريحتو”، ليجيبه شخص آخر: “والله غير أنا تاني، بصح غدوة عيد الفطر كيفاش راح رانا رايحين نغافرو حبابنا الجزائريين؟”.

وظهر بعد ذلك أمريكيون من داخل السفارة الأمريكية وهم يرقصون ويرددون أغنية “مزينو نهار العيد صح عيدكم”.