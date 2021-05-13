-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات
الناطق الرسمي تأسف لرحيل رمضان

شاهد كيف هنأت السفارة الأمريكية الجزائريين بالعيد!

نادية شريف
  • 3505
  • 0
شاهد كيف هنأت السفارة الأمريكية الجزائريين بالعيد!

هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية الجزائريين، بمناسبة عيد الفطر المبارك بطريقة أرادتها أن تكون خاصة ومميزة.

ونشرت السفارة مقطعا مصورا عبر حسابها على تويتر، يظهر فيه الناطق الرسمي وهو يتأسف على رحيل شهر رمضان.

وقال المتحدث: “والله غير خسارة خلاص سيدنا رمضان رايح نتوحش ريحتو”، ليجيبه شخص آخر: “والله غير أنا تاني، بصح غدوة عيد الفطر كيفاش راح رانا رايحين نغافرو حبابنا الجزائريين؟”.

وظهر بعد ذلك أمريكيون من داخل السفارة الأمريكية وهم يرقصون ويرددون أغنية “مزينو نهار العيد صح عيدكم”.

مقالات ذات صلة
محرز يصدر توضيحا حول أخبار محاولة الاعتداء عليه بلندن

محرز يصدر توضيحا حول أخبار محاولة الاعتداء عليه بلندن

الفنان صالح أوقروت يهنئ الجزائريين بالعيد من فرنسا ويشكر محبيه على دعمه

الفنان صالح أوقروت يهنئ الجزائريين بالعيد من فرنسا ويشكر محبيه على دعمه

فعاليات سياسية وجمعيات جزائرية تندد بمحاولات تهويد القدس

فعاليات سياسية وجمعيات جزائرية تندد بمحاولات تهويد القدس

شاهد.. جزائري يذرف الدموع حزنا على ما يحدث في المسجد الأقصى

شاهد.. جزائري يذرف الدموع حزنا على ما يحدث في المسجد الأقصى

السعودية: الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

السعودية: الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

بعض الخيارات الإخراجية قمعت طاقات عملاقة والسيناريو أكبر المشكلات

بعض الخيارات الإخراجية قمعت طاقات عملاقة والسيناريو أكبر المشكلات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد