شاهد.. لحظة إنقاذ سلحفاة بحرية بأحد شواطئ تلمسان
نشرت مديرية الحماية المدنية لولاية تلمسان، فيديو يظهر لحظة إنقاذ سلحفاة بحرية في شاطئ مرسى بن مهيدي.
وبحسب ما أفادت خلية الإعلام والاتصال فقد تم إنقاذ السلحفاة يوم 24/09/2022 وإعادتها لعرض البحر.
نشرت مديرية الحماية المدنية لولاية تلمسان، فيديو يظهر لحظة إنقاذ سلحفاة بحرية في شاطئ مرسى بن مهيدي.
وبحسب ما أفادت خلية الإعلام والاتصال فقد تم إنقاذ السلحفاة يوم 24/09/2022 وإعادتها لعرض البحر.
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.