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شاهد.. لحظة إنقاذ سلحفاة بحرية بأحد شواطئ تلمسان

الشروق أونلاين
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شاهد.. لحظة إنقاذ سلحفاة بحرية بأحد شواطئ تلمسان
أرشيف
توضيحية

نشرت مديرية الحماية المدنية لولاية تلمسان، فيديو يظهر لحظة إنقاذ سلحفاة بحرية في شاطئ مرسى بن مهيدي.

وبحسب ما أفادت خلية الإعلام والاتصال فقد تم إنقاذ السلحفاة يوم 24/09/2022 وإعادتها لعرض البحر.

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