شاهد.. لحظة انهيار مبنى سكني في إسطنبول

انهار مبنى سكني مكون من عدة طوابق بإسطنبول، صباح الأحد، في مشهد يذكر بالزلزال الأخير الذي ضرب تركيا.

وأصدرت ولاية إسطنبول، الأحد، بيانا أفادت به بأن الحادث وقع في منطقة “كوتشوك تشيكمجة”حوالي الساعة 08:40 صباحاً بتوقيت تركيا وتم توجيه فرق من إدارة الكوارث والطوارئ إلى المكان فور تلقي البلاغ.

وأكدت أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت فوراً بعد الإبلاغ عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

#Küçükçekmece‘de 7 kişinin yaralandığı binada çökme anı kameralara yansıdı. pic.twitter.com/TiEuA8yTGK — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) June 2, 2024

كذلك أعلنت أن رجال الإنقاذ يواصلون جهودهم للعثور على ناجين محتملين وسط الركام.

في حين لم يتم تحديد حتى الآن، السبب وراء انهيار المبنى.

يذكر أن فيديوهات وصورا كانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت أنقاضاً في المكان المدمّر، وأناساً يهرعون وفوضى بالمكان.

A four-story apartment building suddenly collapsed in Istanbul. There are people under the rubble Rescuers have so far managed to get out from under the rubble a few people. Emergency services are working at the scene. The cause of the incident has not yet been determined. pic.twitter.com/HocfR52ELc — NEXTA (@nexta_tv) June 2, 2024

إلى ذلك أعلنت السلطات أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة ملابسات الحادث.