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شاهد.. لحظة انهيار مبنى سكني في إسطنبول

الشروق أونلاين
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شاهد.. لحظة انهيار مبنى سكني في إسطنبول
ح.م
صورة للحادث

انهار مبنى سكني مكون من عدة طوابق بإسطنبول، صباح الأحد، في مشهد يذكر بالزلزال الأخير الذي ضرب تركيا.

وأصدرت ولاية إسطنبول، الأحد، بيانا أفادت به بأن الحادث وقع في منطقة “كوتشوك تشيكمجة”حوالي الساعة 08:40 صباحاً بتوقيت تركيا وتم توجيه فرق من إدارة الكوارث والطوارئ إلى المكان فور تلقي البلاغ.

وأكدت أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت فوراً بعد الإبلاغ عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

كذلك أعلنت أن رجال الإنقاذ يواصلون جهودهم للعثور على ناجين محتملين وسط الركام.

في حين لم يتم تحديد حتى الآن، السبب وراء انهيار المبنى.

يذكر أن فيديوهات وصورا كانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت أنقاضاً في المكان المدمّر، وأناساً يهرعون وفوضى بالمكان.

إلى ذلك أعلنت السلطات أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

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