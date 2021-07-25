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انتشر أيضا فيديو للفقيد وهو يتحدث عن تداعيات كورونا

شاهد.. لحظة تلقي المذيعة بالتلفزيون الجزائري لخبر وفاة كريم بوسالم

نادية شريف
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شاهد.. لحظة تلقي المذيعة بالتلفزيون الجزائري لخبر وفاة كريم بوسالم

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، فيديو لمذيعة بالتلفزيون العمومي، وهي تستقبل ببالغ التأثر خبر وفاة الإعلامي كريم بوسالم.

وتظهر المذيعة في المقطع المصور وهي تستسمح الضيف عذرا لأنه وردها خبر عاجل مفاده وفاة زميلها متأثرا بفيروس كورونا، حيث طلبت فاصلا، لتعود بعدها للقول: “لا حول ولا قوة إلا بالله”.

في ذات السياق، انتشر على نطاق واسع فيديو للفقيد وهو يتحدث عن تداعيات فيروس كورونا على العالم وعلى العلاقات، لافتين بأنه أسهب في الحديث عنه وتوفي به.

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