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شاهد.. لحظة سقوط فتاتين من أرجوحة على ارتفاع شاهق

نادية شريف
  • 31482
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شاهد.. لحظة سقوط فتاتين من أرجوحة على ارتفاع شاهق

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يوثق لحظة سقوط فتاتين من أرجوحة على ارتفاع شاهق.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، قيام شاب بدفع أرجوحة عليها فتاتان، وفي لقطة تحبس الأنفاس انفلت أحد طرفيها ليحدث السقوط من على مرتفع شاهق أمام أنظار الجميع.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام فإن الحادثة وقعت في منطقة سياحية في وادي سولاك بداغستان الروسية، والتي تقع على ارتفاع 6300 قدم.

وأضافت على لسان شهود عيان أن منصة خشبية صغيرة أسفل الحافة أنقذت حياة الفتاتين بعد أن حالت دون سقوطهما إلى المنحدر، مع تعرضهما لرضوض وخدوش وصدمة نفسية جراء السقط العنيف.

وتعليقًا على الحادثة، قالت وزارة السياحة في داغستان إن الأرجوحة “لا تفي بمعايير السلامة، نتيجة لذلك، سقطت الشابات عن المقعد البديل. وتقوم وكالات إنفاذ القانون وغيرها من الدوائر بالفعل بإجراء فحوصات ذات صلة لضمان عدم تعرض الحياة والصحة للخطر”.

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التعليقات
1
  • احمد

    من قام بوضع هذه الارجوحة في هذا المكان الخطير مجرم وقاتل يلعب بارواح الاطفال

    3

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