شاهد.. لحظة مقتل مرشح رئاسي في الإكوادور بعد تجمع انتخابي

تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو وثق لحظة مقتل المرشح الرئاسي الإكوادوري فرناندو فيافيسينسيو بإطلاق النار عليه بعد مشاركته في تجمع انتخابي في العاصمة كيتو.

واغتيل فرناندو فيافيسينسيو وهو أحد المرشحين الثمانية للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في 20 أوت الجاري على يد ما يبدو أنه قاتل محترف مساء الأربعاء شمال كيتو.

وذكرت إذاعة وسائل إعلام دولية أن “فيلافيسينسيو” اغتيل بعد ركوب سيارته إثر مغادرته مؤتمر انتخابي.

Vídeo mostra momento em que Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador, é assassinado. Ele estava em quinto lugar nas pesquisas de intenção de voto. pic.twitter.com/nE3jyYXf7T — Rádio Bandeirantes (@RBandeirantes) August 10, 2023

ويُظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه محاط بحراس شخصيين وشرطة وجنود على الجانب الأيمن من السيارة، لكن يبدو أن القاتل أو القتلة هاجموا من الجانب الأيسر الأقل حماية من السيارة.

ووفقا لآخر استطلاعات الرأي، احتل فرناندو فيلافيسينسيو المرتبة الثانية في نوايا التصويت بحوالي 13٪ وفقا لمعهد Cedatos، خلف المحامية لويزا جونزاليس (26.6٪)، القريبة من الرئيس اليساري السابق رافائيل كوريا.

وفرضت سلطات الإكوادور حالة الطوارئ الخميس في البلاد مدة ستين يوما بعد اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي أُبقي على موعدها في 20 أوت الحالي.

وقال رئيس الإكوادور غييرمو لاسو في كلمة بثت عبر يوتيوب: “القوات المسلحة في حالة تعبئة عبر الأراضي الوطنية لضمان أمن المواطنين والهدوء في البلاد “.

كما أعلن لاسو بمرسوم له حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام.