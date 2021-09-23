شاهد.. ماجدة الرومي تتعرض للإغماء بالأردن وهذا أول تعليق لها

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو لحادثة إغماء تعرضت لها الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بالأردن، خلال تقديمها حفلا غنائيا على خشبة المسرح.

وأظهر المقطع المنشور تعرّض الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي إلى الإغماء، حيث فقدت توازنها بسبب هبوط في ضغطها، وذلك خلال تقديم حفلها في مهرجان جرش.

وتوجّهت الفنّانة اللبنانية ماجدة الرومي بالشكر للأردن، على “المحبة” التي أحيطت بها خلال الحفل، حيث نشرت تدوينة عبر حسابها على فيسبوك جاء فيها: “شكراً جرش…شكراً الأردن على كل هالمحبّة”.

وطمأن شقيق ومدير أعمال الفنانة ماجدة الرومي، عوض الرومي متابعيها ومحبيها أنها بصحة جيدة ولا داعي للقلق.

وفي حديث لـ”صوت كل لبنان”، أكد الرومي أن “ما حصل مع ماجدة هو أنها بقيت من دون أكل طوال النهار ومنذ أن استيقظت قامت برياضتها الصباحة وبتمارين الفوكاليز وبروفا الحفلة… وهي اعتادت على أن في اليوم الذي تحيي فيه حفلة ما لا تأكل طوال النهار”.

وخلال تأديتها أغنيتها “أحبك جدا”، كادت الفنانة أن تقع أرضا لولا مساعدة أحد الموسيقيين الذي حملها خارج المسرح، ثم عادوت إكمال حفلها بعد حوالي 10 دقائق.