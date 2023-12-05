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جواهر

شاهد ماذا حصل بين مؤيدة لإسرائيل ومناصرين للقضية الفلسطينية في مترو كندا!

جواهر الشروق
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شاهد ماذا حصل بين مؤيدة لإسرائيل ومناصرين للقضية الفلسطينية في مترو كندا!
أرشيف
تعبيرية

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق مشادة كلامية بين مؤيدة لإسرائيل ومناصرين للقضية الفلسطينية بإحدى عربات مترو كندا.

يظهر في المقطع الذي نشرته قناة الجزيرة واجتاح الشبكات امرأة جالسة داخل المترو ورجل يرتدي الكوفية الفلسطينية على طريقة “أبو عبيدة” يقف مقابلا لها، فخاطبته قائلة إنه يضايقها، ليرد: “لا لست أضايقك”.

وتطور الأمر إلى مشادة كلامية بين المرأة المؤيدة لإسرائيل والشباب المناصرين لإسرائيل، واتهمت أحدهم بأنه يخفي وجهه فأزاح الكوفية وقال بأنه لا يحتاج للتخفي، مؤكدا لها بأن فلسطين ستتحرر، ليقول آخر إنها تدعم قتلة الأطفال وترد أنهم يدعمون الإرهاب.

وهاجمته بالقول أن الناس في غزة يقتلون الإسرائيليين لتتعالى هتافات الشباب وغيرهم كثر من ركاب الميترو: “فلسطين حرة.. فلسطين لا تبكي.. فلسطين لن تموت.. من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر”.

ومن خلال قطع الصوت من حين لآخر يبدو أن المرأة الحاقدة كانت تطلق الشتائم والسباب الآثم لتختم بالقول: “أنتم قتلة وتدعمون الإرهاب”.

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