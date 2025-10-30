شاهد ماذا فعلت شابة بريطانية حرصا على آداء الصلاة في وقتها!

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، وثقت من خلاله شابة بريطانية حرصها على آداء الصلاة في وقتها، حيث قررت القيام بذلك داخل مكتبة عامة، متحدّيةً نظرات المارة وردود أفعالهم.

تظهر الشابة في الفيديو الذي حظي بإشادة واسعة وهي تقول: “أريد أن أصلي الظهر ولكنني في المكتبة”، ثم أشارت إلى زاوية فارغة وأردفت: “وجدت هذا المكان هنا حيث اعتقدت أنه يمكنني الصلاة فيه ولكنه قريب جدا من الدرج وبينما كنت أدرس كان الكثير من الناس يمرون لذا آمل فقط أن لا يمروا بينما أنا أصلي”.

وأضافت: “أحضرت حجابي معي وهناك أشخاص يصعدون الدرج يمكنهم رؤيتي وأنا أسجل.. أشعر بالخوف الشديد من القيام بذلك لأنني وحدي هنا”، وواصلت كلامها وهي تضع الخمار على رأسها: “حسنا إنها الساعة 12.55 لذا يجب أن اتحقق من الوقت الذي من المفترض أن أصلي فيه”.

وأوضحت أن الكثير من الناس يدخلون بينما تهم بآداء الصلاة ثم تنظر إلى الوقت وتقول: “إنها 12.56 لذا يجب أن أستعد.. يجب أن تكون الأرضية نظيفة لكنني أحضرت حجابا آخرا لأضع رأسي عليه أثناء السجود”.

وعندما أنهت الصلاة أشارت إلى أن شخصا كان يقف خلفها، الأمر الذي أخافها لكنها أعربت عن إعجابها بالتجربة قائلة: “لم يكن الأمر سيئا كما ظننت.. أنا في الواقع أحب الصلاة في الخارج”، مردفة: “بالتأكيد كان الأمر يستحق.. أنا دائما خائفة من أن يقول أحدهم شيئا ما لكن لا أحد يستحق”.

وقال نشطاء إن هذا الموقف يعكس شجاعة كبيرة وإصرارا على التمسك بالقيم الدينية رغم اختلاف البيئة الثقافية والاجتماعية، كما يُبرز رسالة جميلة عن التعايش والاحترام المتبادل بين الأديان والثقافات.