شاهد ماذا فعلت والدة ميسي بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر ماذا فعلت والدة اللاعب ليونيل ميسي عقب فوز الأرجنتين بكأس العالم.
وبحسب المقطع الذي اجتاح الشبكات فقد فاجأت والدة ميسي الجماهير، بنزولها إلى أرضية الملعب بعد فوز لاعبي منتخب “التانغو” بلقب بطل النسخة الـ22 لمونديال قطر.
فيديو مؤثر للحظة وصول والدة ميسي لتهنئته على ارض الملعب👇
انتهى المونديال (ومع اني مع فرنسا) لكن كلمة حق تقال فالارجنتين قدمت افضل من لاعب كرة قدم : ميسي يستحقها!
اما قطر فقدمت لكل العالم افضل نسخةمن المونديال فاثبتت ان العرب قادرون على حجز مكانة عالمية متى وجدت الارادة والتخطيط pic.twitter.com/FPKKrQifrN
— Joelle Bou Younes (@joellebouyounes) December 19, 2022
وظهرت السيدة سيليا كوتشيتيني، في الفيديو وهي تنزل إلى أرضية ملعب “لوسيل” لتعانق نجلها من الخلف، ما اعتبره الكثيرون بمثابة المفاجأة السارة له، خاصة وأنه استدار وعانقها بقوة.
فرحة والدة #ميسي مع الاسطورة #الأرجنتين_بطل_مونديال_قطر pic.twitter.com/jxoxirSzOi
— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) December 18, 2022
في ذات السياق رصدت عدسات الكاميرات فرحة عائلة ميسي لحظة إعلان الفوز التاريخي لمنتخب الأرجنتين، حيث نشر نشطاء فيديوهات طريفة تشيد بتربية السيدة كوتشيتيني لابنها ليونيل.
شاب يهنئ والدة ميسي بالفوز:
“مبروك ياخالتي زين ماربيتي 😂❤️” pic.twitter.com/zJMMYqSYFm
— Gorgeous (@gorgeous4ew) December 14, 2022
احتفال والده الاسطورة ميسي بعد التأهل نشكرك ياعمه على هذا الانتاج الاسطوري والتربية العظيمه pic.twitter.com/52X2kiksqb
— Adil 🇦🇷 (@Adiliesta) December 14, 2022
وجرّد منتخب الأرجنتين منتخب فرنسا من اللّقب العالمي، الذي ناله في نسخة المونديال الماضية عام 2018 بِروسيا، ليتوج بلقب بطل كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي (1978 و1986).
وفازت الأرجنتين على فرنسا بِواقع ركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بِنتيجة التعادل ثلاثة أهداف في كلّ شبكة.
و احتضن ملعب “لوسيل” بِقطر مباراة نهائي منافسة كأس العالم 2022، تحت إدارة طاقم من بولونيا يقوده حكم الساحة سيمون مارتشينياك.
وسجّل أهداف الفريق الأرجنتيني كلّ من: القائد والمهاجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 23 والدقيقة الـ 108، والجناح أنخيل دي ماريا في الدقيقة الـ 36.