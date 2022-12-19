شاهد ماذا فعلت والدة ميسي بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر ماذا فعلت والدة اللاعب ليونيل ميسي عقب فوز الأرجنتين بكأس العالم.

وبحسب المقطع الذي اجتاح الشبكات فقد فاجأت والدة ميسي الجماهير، بنزولها إلى أرضية الملعب بعد فوز لاعبي منتخب “التانغو” بلقب بطل النسخة الـ22 لمونديال قطر.

وظهرت السيدة سيليا كوتشيتيني، في الفيديو وهي تنزل إلى أرضية ملعب “لوسيل” لتعانق نجلها من الخلف، ما اعتبره الكثيرون بمثابة المفاجأة السارة له، خاصة وأنه استدار وعانقها بقوة.

في ذات السياق رصدت عدسات الكاميرات فرحة عائلة ميسي لحظة إعلان الفوز التاريخي لمنتخب الأرجنتين، حيث نشر نشطاء فيديوهات طريفة تشيد بتربية السيدة كوتشيتيني لابنها ليونيل.

وجرّد منتخب الأرجنتين منتخب فرنسا من اللّقب العالمي، الذي ناله في نسخة المونديال الماضية عام 2018 بِروسيا، ليتوج بلقب بطل كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي (1978 و1986).

وفازت الأرجنتين على فرنسا بِواقع ركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بِنتيجة التعادل ثلاثة أهداف في كلّ شبكة.

و احتضن ملعب “لوسيل” بِقطر مباراة نهائي منافسة كأس العالم 2022، تحت إدارة طاقم من بولونيا يقوده حكم الساحة سيمون مارتشينياك.

وسجّل أهداف الفريق الأرجنتيني كلّ من: القائد والمهاجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 23 والدقيقة الـ 108، والجناح أنخيل دي ماريا في الدقيقة الـ 36.