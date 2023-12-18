شاهد ماذا قالت الفنانة غادة عبد الرزاق عن الزواج والحجاب بعد زواجها 12 مرة!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية غادة عبد الرازق، كشفت من خلاله أنها لا تفكر بالزواج والحجاب، بالرغم من التزامها دينياً.

وحلت الفنانة ضيفة على برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الاعلامي اللبناني علي ياسين أسبوعيا على شاشة الجديد، وذلك بعد طول غياب عن الإعلام اللبناني في أجرأ وأقوى حوار عن حياتها ومسيرتها.

تحدثت غادة عن طفولتها، وعن قساوة والدتها التي كانت ترفض دخولها المجال الفني، وعن انتقالها من اليمن الى السعودية بعد زواجها وانجابها ابنتها روتانا وما حصل معها بعد وفاة والدها، مشيرة إلى أنها لم تذهب إلى قبر والدها إلا مرة واحدة، وقبر والدتها مرتين فقط بسبب حزنها الشديد عليهما.

وقالت بعد أخذ ورد إنها لم تعد تفكر في خطوة الزواج، لأن عقلية الرجل المصري ترفض ارتباطه بامرأة تتحلى بشخصية قوية ومستقلة مثلها، وسط تأكيدها بأنها ترى الأمان بأقرب الأشخاص لها وليس في شريك حياتها.

كما تحدثت عن زواجها من أشخاص أكبر سنا منها، مبينة أنها كانت تبحث عن حنان والدها بعد رحيله، وليس حباً فيهم، واصفة رحيل والدها أنه كسرها وأضعفها.

في ذات السياق وصفت نفسها بالملتزمة دينياً، لكن دون وصولها للتفكير في ارتداء الحجاب، وسط تأكيدها أن عددا كبيرا من صديقاتها وأسرتها يرتدونه لأنه من ضمن عاداتهم وتقاليدهم، إضافة إلى أن عائلتها لم تجبرها على ارتدائه.

كما لفتت إلى أنها فكّرت في الاعتزال بضع مرات، لكنها تراجعت عن قرارها فيما بعد، وقالت: “هسيب قرار الاعتزال يجي مش مني، لما ربنا يقولي كفاية عليك كده”.

ووصفت ارتباط اسمها بأدوار الإغراء والأفلام الجريئة لسنوات طويلة بعد فيلم “الأجندة الحمراء”، ظلمها فنياً، مؤكدة حرصها بعد ذلك على اختيار الأعمال بدقة وذكاء بغية تغيير النظرة.

وأثارت تصريحات الفنانة المصرية جدلا واسعا، حيث تحدث نشطاء عن زيجاتها الـ 12 التي كان آخرها مدير التصوير هيثم زنيتا، الذي انفصلت عنه عام 2022 بعد زواج دام عامين ونصف العام أثناء تصوير مسلسلها الشهير “سلطانة المعز”.

وقبل هذه الزيجة، كانت غادة عبد الرازق قد كشفت خلال تصريحات تلفزيونية عن مرورها بتجربة الزواج للمرة الحادية عشرة، مؤكدة أن زواجها الأول كان من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، وهي في عمر الـ17 عاماً، واستمر هذا الزواج أكثر من سبع سنوات أنجبت خلالها ابنتها الوحيدة روتانا، ثم انفصلت عنه بسبب خلافات بينهما.

أما الزيجة الثانية فكانت من رجل أعمال بورسعيدي، ولم يستمر هذا الزواج طويلاً، حيث صرحت غادة بأنها طلبت وقتها الطلاق بسبب فارق السنّ بينهما، حيث كان يكبُرها بسنوات كثيرة، وكانت تعتبره بمنزلة والدها وليس زوجاً، ولذلك قررت الانفصال عنه.

بعدها، تزوجت من المحامي حلمي سرحان في العام 2001 لينفصلا قبل أقل من عام على الزواج، وكانت الغيرة سبب هذا الطلاق، كما أكد المقرّبون من غادة وقتها.

ومن زيجات غادة عبد الرازق التي استمرت فترة لا بأس بها، زواجها من المنتج وليد التابعي والذي أنتج لها خلال تلك الفترة فيلمين، هما “90 دقيقة” و”أزمة شرف”، وحدث الانفصال عام 2009 بعد خلافات كبيرة بينهما.

كما تزوجت من الإعلامي محمد فودة، وصرّحت غادة في أحد اللقاءات التلفزيونية بأن قصة حب كبيرة كانت تجمعهما، إلا أنها انفصلت عنه بسبب الخيانة.

وفي عام 2017 أُعلن خبر زواج غادة من المنتج محمد سعيد، لكنها نفت الخبر وأكّدت أنها سوف تتزوج من رجل أعمال مصري، ورفضت الكشف عن هويته، وهذه الزيجة لم تستمر طويلاً وانفصلا لتعلن بعدها زواجها من مخرج كبير رفضت ذكر اسمه أيضاً.

كما انتشرت أخبار عن زواج غادة من المنتج الفني محمد بندق، لكنها نفت تلك الأخبار أيضاً.

وانفصلت الفنانة غادة عبد الرازق عن زوجها مدير التصوير هشام زنيتا في هدوء تام بعد خلافات بينهما رافضةً الإفصاح عنها، لتكتب بهذا الانفصال نهاية الزيجة الرقم 12 في حياتها الشخصية.