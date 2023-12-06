شاهد ماذا قالت صحفية فلسطينية عن النازحين في 1948!

تداولت مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لصحفية فلسطينية وهي تتحدث عن النازحين في عام 1948.

تظهر الصحفية في الفيديو وهي باكية وتستقل عربة، حيث قالت بنبرة جد منكسرة: “لا تلوموا النازحين، ولا تلوموا كل من يتراجع خطوة واحدة أو خطوتين أو ثلاثة أو عشرة خطوات”.

وأضافت: “لا تلوموا أجدادنا في 48.. الآن أدركنا معنى أن تخرج مقهورا تحت النار من مكان لا تريد أن تخرج منه.. في 48 لم تكن هناك أحزمة نارية”.

وتابعت: ” لوموا هذا العالم السافل الذي تركنا نموت لـ 60 يوما.. لوموا منظمات الأمم المتحدة.. لوموا الأونوروا التي تركت النازحين في غزة وستتركهم الآن في خان يونس”.

وكان فلسطينيون يمشون بتثاقل أمام الدبابات الإسرائيلية والجثث المتحللة عبر ممر على خط الجبهة يؤدي إلى خارج مدينة غزة المحاصرة قالوا إنهم يخشون حدوث “نكبة” جديدة على غرار “كارثة” التهجير الجماعي للفلسطينيين بعد قيام إسرائيل عام 1948.

ولا تزال حرب عام 1948، عندما فر الفلسطينيون أو طُردوا من منازلهم، محفورة في ذاكرتهم الجماعية. وعبر الكثيرون عن مخاوفهم من أنهم إذا أُجبروا على ترك منازلهم الآن، فلن يُسمح لهم بالعودة أبدا مثل أسلافهم.

ولا يعرف بالضبط عدد النازحين جراء الحرب الأخيرة على غزة، غير أن تقديرات تشير إلى أكثر من مليون فلسطيني، من بين 2.4 مليون نسمة يعيشون في القطاع المحاصر والفقير.