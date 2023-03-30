شاهد ماذا قالت مي كساب عن شخصيتها “المريضة بالسرقة”!

كشفت الفنانة المصرية مي كساب أسرارا حول شخصيتها المريضة بالسرقة في مسلسل “جعفر العمدة” الذي أدى دور البطولة فيه الفنان المثير للجدل محمد رمضان.

وقالت مي كساب خلال لقائها ببرنامج “تفاعلكم” المذاع على قناة “العربية”، إنها اتفقت مع مخرج العمل محمد سامي أن تجسد هذه الشخصية بطريقة لا ينفر منها الجمهور، بل يتعاطفون معها لأنها في النهاية حالة مرضية.

وأعربت عن سعادتها بالأصداء الإيجابية الكبيرة التي حققتها لدى الجمهور بدورها في المسلسل إلى جانب محمد رمضان، الذي تجمعها به علاقة صداقة منذ 13 عاما.

وقالت كساب: “هذا العمل هو الأول الذي يجمعني بالنمبر وان وهو شخصية متعاونة جدا، حريص على زملائه ويحب أن يراهم سعداء.. أنا أرى أنها مميزات تكون في النجم الكبير”.

بخصوص بعض الانتقادات التي أشارت إلى أن المسلسل يشبه “عائلة الحاج متولي” بطولة النجم الراحل نور الشريف، أكدت الفنانة أنه لا علاقة إطلاقاً للخط الدرامي بين المسلسلين، وأن هذا الأمر سيتضح جلياً لاحقاً.

وعن تمسكها بأن يكون لها على الأقل مسلسل إذاعي في رمضان، قالت: “الإذاعة عشقي الأول، وأنا سعيدة بمكاني بها”، لافتة إلى “أن التمثيل الإذاعي يكون المؤثر الوحيد فيه الصوت وهو ليس بالأمر السهل لكنه ممتع”.

ويُشارك في بطولة مسلسل “العمدة” بجانب محمد رمضان ومي كساب، كل من زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، منة فضالي، أحمد داش وآخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة (محمد رمضان) الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.