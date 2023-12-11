شاهد ماذا قال “ابن اليهودية” في رسالته الجديدة لحماس!

توجه أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال، أو “ابن اليهودية” كما يحلو له أن يسمي نفسه، برسالة جديدة إلى حركة حماس، يتوعدهم فيها بالتصفية، ويؤكد لهم من خلالها على تشبثهم بأرض فلسطين وعدم توفر أي نية للخروج منها.

ونشر أدرعي فيديو عبر حساباته على شبكات التواصل يقول فيه: “رسالة جديدة من ابن اليهودية.. نحن شعب إسرائيل سوف نبقى هنا على هذه الأرض التي أنبتت حضارة وتجذرت بجذورنا”.

وأضاف: “نحن شعب إسرائيل من يرفض الظلم وينبذ الألم نعد أن الإرهاب سيزول ومعه سيزول كل ألم وموت وظلم لأن السارق أمثال دواعش حماس سيباد والكاذب أمثال أبو عبيدة وغيره من الكذابين سينكشف ومدعي الشر أمثال قادة دواعش حماس سيزول وفكرة الاعتداء علينا ستوءد في مهدها”.

وأردف: “كل ذلك بثلاثية لا رابع لها وهي: إرادة حياة شعب، وتفوق جيش، وأبدية وجود اسمه إسرائيل فسلام على من يحب السلام من ابن اليهودية”.

وتعجب متابعو “ابن اليهودية” من قدرته الكبيرة على تزييف الوقائع وقلب الحقائق، ومن تبجحه بالنصر رغم أن كل الدلائل من غزة تقول بأنهم يتكبدون خسائر فادحة.

واستهزأ البعض من قوله “سوف نبقى هنا”، لافتين إلى أنه يريد سرقة الأغنية العربية التي يرددها كثيرا الفلسطينيون، ومؤكدين بأن الصهاينة سيخرجون أذلة صاغرين.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي وجه أفيخاي أدرعي رسالة إلى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، يسألهم فيها عن ضمائرهم!

ونشر فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، توجه فيه بالخطاب إلى حماس، مرفقا بالتعليق: “رسالة ابن اليهودية إلى دواعش حماس عن استغلال مستشفى الشفاء وغيره في غزة”.