شاهد ما حدث بين ناشطة مصرية ومراسلة سي إن إن المتحيزة لجيش الاحتلال!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمواجهة حدثت بين ناشطة مصرية ومراسلة قناة سي إن إن المتحيزة لجيش الاحتلال.

وقالت تقارير إخبارية إن الناشطة رحمة زين هاجمت المراسلة كلاريسا وارد، واتهمتها بالكذب، بسبب التغطية الإعلامية المتحيزة للهجوم الصهيوني الوحشي على غزة، وطلبت منها الاستقالة من العمل.

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وتظهر الناشطة المصرية، التي كانت تشارك في مظاهرة عند معبر رفح على الحدود المصرية- الفلسطينية، وهي تصرخ في وجه المراسلة قائلة: “أنت كاذبة، أنت كاذبة”.

وأضافت: “نحن نقف مع الفلسطينيين، نقف مع العرب، وأنتم تحاولون تغيير السرد. أنتم تتحكمون في السرد. هذه هي المشكلة. أنتم والأمم المتحدة، وهوليوود. كلكم تملكون تلك الأبواق. أين أصواتكم؟ أصواتنا بحاجة لأن تُسمع”.

وتابعت: “تابعنا تغطية قناتكم، أنتم تواصلون التقليل من إنسانية العرب”.

الشابة المصرية رحمة زين عبرت عن غضبها من ازدواجية وسائل الإعلام الغربية، بينما تواصل وسائل الإعلام الرئيسية الترويج للدعاية الإسرائيلية والتعتيم على حقيقة ما يحدث في قطاع غزة.

وظهرت المراسلة في فيديو نشرته سي إن إن وهي تعلق على الحادثة بالقول: “تحدثنا مع الناس أيضا وهناك الكثير من الغضب، ليس فقط تجاه إسرائيل بل الولايات المتحدة والإعلام الغربي.. الكثير من الناس يشعرون أن أصواتهم غير مسموعة وقصصهم لا يتم تغطيتها وطلبت الاستماع إلى ما قالته لها الشابة المصرية”.

في ذات السياق وفي حادثة منفصلة واجه محتجون غاضبون في رام الله مراسلة القناة سارة سيدنر، قائلين لها: “أنت غير مرحب بك هنا، أنت تدعمين الإبادة الجماعية في غزة”.

وبعد أن أبعدت سيدنر مع طاقمها من المكان، عادت إلى الكاميرا وقالت: “حسنًا، ترون أن الناس غاضبون جدًا، إنهم لا يحبون الطريقة التي تنقل بها سي إن إن القصة، تسمعون ذلك؟”.

وأثارت التغطية المتحيزة الواضحة لشبكة سي إن إن وغيرها من القنوات الغربية، غضب الفلسطينيين والعرب والكثير من الأصوات التي اتهمت هذه المنابر بالنفاق والترويج للدعاية الإسرائيلية والتعتيم على حقيقة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وكانت سيدنر، التي شاركت في ترويج رواية “قطع رؤوس الأطفال الإسرائيليين”، عادت واعتذرت في تدوينة نشرتها على منصة “إكس”، معترفة بأن التقارير لم يتم تأكيدها.

وكتبت سيدنر يوم الخميس الماضي “بالأمس قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه أكد أن حماس قامت بقطع رؤوس أطفال ورضع بينما كنا على الهواء مباشرة. وتقول الحكومة الإسرائيلية الآن إنها لا تستطيع تأكيد قطع رؤوس الأطفال. كان علي أن أكون أكثر حذرا في كلماتي. أعتذر”.