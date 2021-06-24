يُعتقد أنها تخص كاهنًا

خضعت مومياء مصرية، يُعتقد أنها تخص كاهنًا، الأربعاء، لفحص بالأشعة المقطعية في مستشفى بمدينة ميلانو الإيطالية.

وبحسب ما أفادت “سي إن إن” فإن إخضاع المومياء لفحص الأشعة ما هو إلا جزء من مشروع يهدف إلى اكتشاف هويتها وطريقة حفظها ومعرفة جميع أسرارها.

وتم نقل مومياء عنخ خونسو، من متحف الآثار المدنية في بيرغامو إلى مستشفى بوليكلينيكو بميلانو، حيث سيلقي خبراء الضوء على حياته والتقاليد الجنائزية منذ نحو 3000 سنة.

وقالت مديرة المشروع البحثي للمومياوات سابينا مولغورا: “المومياوات من الناحية العملية متحف بيولوجي. إنها مثل كبسولة الزمن”.

وأضافت: ” “دراسة الأمراض والإصابات القديمة مهمة للبحث الطبي الحديث. نستطيع دراسة السرطان وتصلب الشرايين في الماضي ومن الممكن أن يكون ذلك مفيدا للأبحاث الحديثة”.

وقال الباحث المصري في الشأن الإيطالي أسامة فوزي، لـ«الدستور» إن المومياء «أختخونسو» تعود إلى الأسرة 22، وصلت إيطاليا في العام 1885، ومحفوظة في أحد متاحف مدينة «بيرجامو» منذ ذلك الحين، وهذه هي المرة الأولى في التاريخ تظهر فيها للعلن، خلال بحث فريق عالمة المصريات سابينا مالجورا.

والتقط المصور الإيطالي «ليفيو بوربون» صورًا، وثّق خلالها لحظات تعرض المومياء «أختخونسو» لجهاز المسح المقطعي، في ظهورها الأول للنور.