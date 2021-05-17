شاهد ما قاله شاب فلسطيني استشهدت خطيبته قبل حفل الزفاف بأيام!
تحدث شاب فلسطيني، الإثنين، كان حفل زفافه مقررا بعد العيد عن زوجته الشهيدة التي وجدها في أحسن حال عندما ذهب لوداعها بعد ارتقاء روحها لبارئها.
وظهر أنس اليازجي، في مقطع مصوّر وهو يتحدث بمنتهى القناعة والرضا عن حسن خاتمة عروسه، حيث قال: “ذهبت لأودعها فوجدتها تضحك فقلت والله أنت أحسن مني”.
-أنس اليازجي يبحث عن خطيبته شيماء أبو العوف تحت انقاض منزلها الذي دمرته غارة اسرائيلية على منزلها في مدينة غزة.
Anas al-Yazji looks for his fiance, Shaimaa Abul Ouf, among the rubble left by an Israeli airstrike in #Gaza City#GazaUnderAttack #GazaUnderAttak pic.twitter.com/wZwSfFaaIv
— أبو ملك العظيم 🇵🇸 #gazaunderattack (@RaedRiyad1) May 17, 2021
وأضاف: “أنا سعيد لأنها ارتقت شهيدة والشهيد يشفع في سبعين من أهله وبإذن الله أنا أول من تشفع لي وإن شاء الله إن شاء الله تكون سيدة الحور العين”.
دُفنت تحت أنقاض غزة .. “أنس” شيّع جثمان خطيبته طبيبة الاسنان شيماء أبو العوف التي استشهدت قبل زواجهما المقرر بعد العيد ….
شاهد كمية الرضا والقناعة والطمأنينة عند هذا الشاب، ما شاء الله.. يا أهل غزة. #GazaUnderAttak#Free_Palestine#IsraeliTerrorism pic.twitter.com/SqMqea9i2T
— 🧢توفيق مطير (@toufitoufik1) May 17, 2021
وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء الأحد، صورا لشابة فلسطينية كان حفل زفافها مقررا بعد عيد الفطر المبارك ولكنها ارتقت شهيدة.
الشابة التي نالت شرف الشهادة في سبيل الله هي شيماء علاء أبو العوف، طالبة في كلية طب الأسنان، المستوى الثالث، وحافظة لكتاب الله.
شيماء علاء أبو العوف طالبة في كلية -طب أسنان- المستوى الثالث
حافظة لكتاب الله ، وكان من المقرر أن يكون فرحها بعد العيد مباشرة 💔
شاء الله ان ترتقي #شهيدة الى جور ربها …#المجد_للشهداء #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/fc24Oqjt5P
— AsmaAlmadhoun (@AsmaAlmadhoun) May 16, 2021
كانت شيماء على بعد خطوات من فرحة العمر قبل أن ترتقي روحها لبارئها إثر قصف همجي على العمارة المكونة من 5 طوابق حيث تقيم.
وعبّر الكثيرون عن حزنهم للمآسي التي تحصل في قطاع غزّة متسائلين لم كل عرائس العالم يلبسن البياض في يوم زواجهن إلا عرائس فلسطين يلفّهن بياض الكفن.
أبادت طائرات الاحتلال ٧ أفراد من عائلة واحدة
الدكتور أيمن أبو العوف وابنته الدكتورة شيماء واخوانها
أين مُنظمات حقوق الإنسان من كل هذا؟!
احتلال غاشم وحشيّ يجب أن يُعاقب على مرأى من العالم #GazaUnderAttack#savesheikhjarrah#PalestineUnderAttackk pic.twitter.com/iVFkksQaZ2
— Manar (@Manar43196082) May 17, 2021
وقال البعض إنها من أصفياء الله وخاصته، لذلك اختارها كي يأخذها عنده، كما أنها حظيت بلقب الشهيدة وسلمت روحها لخالقها تحت الردم.
أما أسيل صديقة شيماء فقالت: “كنا نلقبها بأم الشلة لأنه كل ما نروح مكان تقوم هي تتأكد إنه أكلنا وشربنا وما تحط لقمة إلا لما تطعمينا كلنا”.