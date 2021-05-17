شاهد ما قاله شاب فلسطيني استشهدت خطيبته قبل حفل الزفاف بأيام!

اطمأن قلبه لما رآها ضاحكة

تحدث شاب فلسطيني، الإثنين، كان حفل زفافه مقررا بعد العيد عن زوجته الشهيدة التي وجدها في أحسن حال عندما ذهب لوداعها بعد ارتقاء روحها لبارئها.

وظهر أنس اليازجي، في مقطع مصوّر وهو يتحدث بمنتهى القناعة والرضا عن حسن خاتمة عروسه، حيث قال: “ذهبت لأودعها فوجدتها تضحك فقلت والله أنت أحسن مني”.

وأضاف: “أنا سعيد لأنها ارتقت شهيدة والشهيد يشفع في سبعين من أهله وبإذن الله أنا أول من تشفع لي وإن شاء الله إن شاء الله تكون سيدة الحور العين”.

وتداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء الأحد، صورا لشابة فلسطينية كان حفل زفافها مقررا بعد عيد الفطر المبارك ولكنها ارتقت شهيدة.

الشابة التي نالت شرف الشهادة في سبيل الله هي شيماء علاء أبو العوف، طالبة في كلية طب الأسنان، المستوى الثالث، وحافظة لكتاب الله.

كانت شيماء على بعد خطوات من فرحة العمر قبل أن ترتقي روحها لبارئها إثر قصف همجي على العمارة المكونة من 5 طوابق حيث تقيم.

وعبّر الكثيرون عن حزنهم للمآسي التي تحصل في قطاع غزّة متسائلين لم كل عرائس العالم يلبسن البياض في يوم زواجهن إلا عرائس فلسطين يلفّهن بياض الكفن.

وقال البعض إنها من أصفياء الله وخاصته، لذلك اختارها كي يأخذها عنده، كما أنها حظيت بلقب الشهيدة وسلمت روحها لخالقها تحت الردم.

أما أسيل صديقة شيماء فقالت: “كنا نلقبها بأم الشلة لأنه كل ما نروح مكان تقوم هي تتأكد إنه أكلنا وشربنا وما تحط لقمة إلا لما تطعمينا كلنا”.