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شاهد.. مباراة مثيرة بين زوجة ماكرون والملكة كاميلا    

الشروق أونلاين
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شاهد.. مباراة مثيرة بين زوجة ماكرون والملكة كاميلا    

تواجهت الملكة كاميلا، زوجة ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، وزوجة الرئيس الفرنسي، بريجيت ماكرون، في مباراة تنس الطاولة (بينغ بونغ) بالعاصمة باريس.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الملكة كاميلا (76 عاما) وسيدة فرنسا الأولى (70 عاما) أظهرتا قوتهما التنافسية خلال زيارتهما لصالة ألعاب رياضية في باريس.

وتواجهت كاميلا وبريجيت للحظات في تنس الطاولة، وبدتا مثل “صديقتين مقربتين”، حسب ما أظهره مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع في المواقع الاجتماعية.

وذكر موقع “بي إف إم تي في” المحلي، في تعليق طريف، أن “فرنسا فازت بالمباراة بعد أن واجهت الملكة كاميلا صعوبات في الإرسال”.

ووصل الملك تشارلز وزوجته إلى باريس،الأربعاء الماضي، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

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