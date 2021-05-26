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فيديو يحبس الأنفاس

شاهد.. مدمن يحرق صيدلية بتبسة لرفض صاحبتها بيعه الحبوب المهلوسة

نادية شريف
  • 1076
  • 4
شاهد.. مدمن يحرق صيدلية بتبسة لرفض صاحبتها بيعه الحبوب المهلوسة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، فيديو يحبس الأنفاس لمدمن من ولاية تبسة يقوم بإحراق صيدلية.

وبحسب ما أفادت صفحة “sante news” على موقع فيسبوك فإنّ المدمن أقدم على فعلته النكراء بعد رفض صاحبة الصيدلية بيعه الحبوب المهلوسة.

ويظهر في الفيديو المتداول على نطاق واسع، الشاب وهو يقوم برش مادة حارقة ثم تظهر ألسنة اللهب مع حالة ذعر انتابت الصيدلية.

واستنكر نشطاء هذا الفعل الإجرامي، وطالبوا بمعاقبة الشاب، وتطهير المناطق السكنية من كل المدمنين لأنهم يشكلون خطرا، ليس فقط على الصيدليات وإنما على العائلات.

وقال البعض بأنه لو كانت العقوبات صارمة لما تجرأ أحد على التعدي على الغير ولما شهدنا مثل هذه الوقائع المخزية التي يندى لها الجبين.

وتأسف آخرون من  الوضع الذي آل إليه مجتمعنا وتساءلوا أين السلطات والوازع الديني وأين الرقابة والردع، مذكرين بحادثة الاعتداء على الأساتذة.

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التعليقات
4
  • خليفة

    عندما يتغيب الامن يجد المجرمون و المنحرفون الفرصة ،لارتكاب ابشع الجراءم ، و لذا يجب تظافر حهود السلطة و الامن و المواطنين ،للتصدي لهذه الشرذمة التي اعتادت على الجريمة و الفساد.

    0
  • علي

    ‏اصبحوا مدمنين في كل مكان ومسؤولون ‏‏لا يفعلون شيئا

    2
  • amremmu

    هذه ليست الا بدايات ولأن الارادة غائبة لاصلاح الأمور ومن قبل الجميع : السلطات ( الضرب بيد من حديد... ) والأسر ( التربية ...) والمدرسة ( باصلاح برامجها ومناهجها الكارثية ... ) ووسائل الاعلام ( التوعية ...) ..... فانتظروا بعد سنوات قليلة تحول الجزائر الى غابة لن يستطيع العيش فيها الا المغامرين والانتحاريين والحثالة ... الخ أما الاشراف والمتخلقين ... فعليهم بالبحث عن بلد بديل

    3
  • محمد☪Mohamed

    المدمن وسارق والمغتصب وles dealers وصماصرية ،ووو هذو كلهم يجب قثلهم لاحبس ولاشكيل يقثل بأي طريقة كانت وخلاص .

    4

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