شاهد.. مدمن يحرق صيدلية بتبسة لرفض صاحبتها بيعه الحبوب المهلوسة

فيديو يحبس الأنفاس

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، فيديو يحبس الأنفاس لمدمن من ولاية تبسة يقوم بإحراق صيدلية.

وبحسب ما أفادت صفحة “sante news” على موقع فيسبوك فإنّ المدمن أقدم على فعلته النكراء بعد رفض صاحبة الصيدلية بيعه الحبوب المهلوسة.

ويظهر في الفيديو المتداول على نطاق واسع، الشاب وهو يقوم برش مادة حارقة ثم تظهر ألسنة اللهب مع حالة ذعر انتابت الصيدلية.

واستنكر نشطاء هذا الفعل الإجرامي، وطالبوا بمعاقبة الشاب، وتطهير المناطق السكنية من كل المدمنين لأنهم يشكلون خطرا، ليس فقط على الصيدليات وإنما على العائلات.

وقال البعض بأنه لو كانت العقوبات صارمة لما تجرأ أحد على التعدي على الغير ولما شهدنا مثل هذه الوقائع المخزية التي يندى لها الجبين.

وتأسف آخرون من الوضع الذي آل إليه مجتمعنا وتساءلوا أين السلطات والوازع الديني وأين الرقابة والردع، مذكرين بحادثة الاعتداء على الأساتذة.