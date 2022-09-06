شاهد.. مذيعة تصاب بجلطة دماغية على الهواء!
تعرضت مذيعة أمريكية لجلطة دماغية أثناء تقديمها الأخبار، ولاحظ المشاهدون أنها بدأت تتعثر في كلامها وتغلق عينيها لتكشف فيما بعد أنها تعرضت لأزمة صحية خطيرة على الهواء.
ونقلت جولي تشين التي تعمل في محطة تابعة لـ” أن بي سي” في تولسا إلى المستشفى بعد أن وجدت نفسها تكافح لقراءة نشرة الاخبار.
Oklahoma USA 🇺🇸 KJRH News Anchor Julie Chin suffers a stroke on Live TV….I wonder why this could be….. Clearly #Climate Change had entered the building 🤔 pic.twitter.com/OM3LFiFlxZ
— AHO (@MultiTalented0) September 6, 2022
وكتبت جولي منشور على فيسبوك، قالت فيه:” الأيام القليلة الماضية لا تزال غامضة بعض الشيء، لكن أطبائي يعتقدون أنني بدأت أصاب بجلطة دماغية”.
وكشفت مذيعة الأخبار أنها لم تكن تشعر بأي أعراض سيئة قبل عرض النشرة تنذر بإصابتها بأزمة صحية، ولكنها خلال دقائق من إذاعة الأخبار بدأت الأمور تتغير، حيث فقدت الرؤية الجزئية في إحدى العينيين، وبعد ذلك تخدرت يدها وذراعها، وحينها عرفت أنها تواجه مشكلة صحية خطيرة خاصة عندما بدأت تتلعثم وغير قادرة على القراءة وفقا لموقع ” نيويورك بوست”.
“First, I lost partial vision in one eye. A little bit later my hand and arm went numb. Then, I knew I was in big trouble when my mouth would not speak the words that were right in front of me on the teleprompter.””https://t.co/FsI4NSPJIM
— MAGA – American Pitbull 🇺🇸 (@MelissaRNMBA) September 5, 2022
وكانت تشين تقرأ خبرا عن إلغاء ناسا لعملية إطلاق صاروخ عندما بدت مرتبكة بشكل واضح وبدأت تكرر كلماتها وبعد معاناتها لعدة ثوان، انتهى الأمر بها إلى الاعتذار للمشاهدين قائلة:” أنا آسفة، هناك شيء يحدث معي هذا الصباح”، وسرعان ما سلمت الأمر لمقدمة النشرة الجوية، ولم تتمكن تشين من العودة إلى الهواء بل نقلت الى المستشفى حيث خضعت لسلسلة من الفحوصات وأكد الأطباء أنها أصيبت بجلطة دماغية غير كاملة.
خلال تقديمها لنشرة الأخبار، بدأت المذيعة «جولي تشين» بالتلعثم في الحديث، قبل أن تنظر إلى الأسفل قليلاً وينتهي البث، ليكتشف المشاهدين لاحقاً إصابتها بجلطة دماغية على الهواء مباشرة. pic.twitter.com/9aP3hIiQwv
— مصدر (@MSDAR_NEWS) September 6, 2022