شاهد.. مذيعة تصاب بجلطة دماغية على الهواء!

تعرضت مذيعة أمريكية لجلطة دماغية أثناء تقديمها الأخبار، ولاحظ المشاهدون أنها بدأت تتعثر في كلامها وتغلق عينيها لتكشف فيما بعد أنها تعرضت لأزمة صحية خطيرة على الهواء.

ونقلت جولي تشين التي تعمل في محطة تابعة لـ” أن بي سي” في تولسا إلى المستشفى بعد أن وجدت نفسها تكافح لقراءة نشرة الاخبار.

وكتبت جولي منشور على فيسبوك، قالت فيه:” الأيام القليلة الماضية لا تزال غامضة بعض الشيء، لكن أطبائي يعتقدون أنني بدأت أصاب بجلطة دماغية”.

وكشفت مذيعة الأخبار أنها لم تكن تشعر بأي أعراض سيئة قبل عرض النشرة تنذر بإصابتها بأزمة صحية، ولكنها خلال دقائق من إذاعة الأخبار بدأت الأمور تتغير، حيث فقدت الرؤية الجزئية في إحدى العينيين، وبعد ذلك تخدرت يدها وذراعها، وحينها عرفت أنها تواجه مشكلة صحية خطيرة خاصة عندما بدأت تتلعثم وغير قادرة على القراءة وفقا لموقع ” نيويورك بوست”.

وكانت تشين تقرأ خبرا عن إلغاء ناسا لعملية إطلاق صاروخ عندما بدت مرتبكة بشكل واضح وبدأت تكرر كلماتها وبعد معاناتها لعدة ثوان، انتهى الأمر بها إلى الاعتذار للمشاهدين قائلة:” أنا آسفة، هناك شيء يحدث معي هذا الصباح”، وسرعان ما سلمت الأمر لمقدمة النشرة الجوية، ولم تتمكن تشين من العودة إلى الهواء بل نقلت الى المستشفى حيث خضعت لسلسلة من الفحوصات وأكد الأطباء أنها أصيبت بجلطة دماغية غير كاملة.