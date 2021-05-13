-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر
في موقف محرج

شاهد.. مذيع بريطاني يعلن وفاة الملكة إليزابيث في بث مباشر!

جواهر الشروق
  • 6288
  • 0
شاهد.. مذيع بريطاني يعلن وفاة الملكة إليزابيث في بث مباشر!

أعلن مذيع بريطاني، الأربعاء، وفاة الملكة إليزابيث، في بث مباشر، في موقف وصفه متابعون بالمحرج.

وأعلن “ألاستير كامبيل” مذيع برنامج (Good Morning Britain) وفاة الملكة إليزابيث عن طريق الخطأ في حلقة الأربعاء، أثناء لقاء عبر الفيديو مع الممثل “فيني جونز”.

وفي الفيديو يمكن سماع المذيع وهو يقول:”تحدثنا كثيرًا عن الأمير فيليب بعد وفاة الملكة إليزابيث” أثناء حديثه مع الممثل.

وبعدها تدارك الموقف وقطع الحديث معتذرًا:”أيمكنني أن أقول شيئًا، أعتقد أنني ربما أعلنت وفاة الملكة عن طريق الخطأ، وقصدت الأمير فيليب بالطبع”.

مقالات ذات صلة
هذا ما قاله أفيخاي أدرعي بخصوص تغريدة هيفاء وهبي!

هذا ما قاله أفيخاي أدرعي بخصوص تغريدة هيفاء وهبي!

بالفيديو.. صهاينة يرقصون فرحا بعد نشوب حريق في المسجد الأقصى

بالفيديو.. صهاينة يرقصون فرحا بعد نشوب حريق في المسجد الأقصى

سياسي فرنسي: المرأة المسلمة هي الأكثر احتراما في العالم

سياسي فرنسي: المرأة المسلمة هي الأكثر احتراما في العالم

دكتورة إماراتية تحذّر النساء من مخاطر الحنّاء السوداء

دكتورة إماراتية تحذّر النساء من مخاطر الحنّاء السوداء

لهذا السبب لا بد من تناول الحساء يوميا.. ونصائح لتحضيره بشكل صحي!

لهذا السبب لا بد من تناول الحساء يوميا.. ونصائح لتحضيره بشكل صحي!

ماذا يعرف الأمريكيون عن الجزائر؟

ماذا يعرف الأمريكيون عن الجزائر؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد