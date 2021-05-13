شاهد.. مذيع بريطاني يعلن وفاة الملكة إليزابيث في بث مباشر!

في موقف محرج

أعلن مذيع بريطاني، الأربعاء، وفاة الملكة إليزابيث، في بث مباشر، في موقف وصفه متابعون بالمحرج.

وأعلن “ألاستير كامبيل” مذيع برنامج (Good Morning Britain) وفاة الملكة إليزابيث عن طريق الخطأ في حلقة الأربعاء، أثناء لقاء عبر الفيديو مع الممثل “فيني جونز”.

وفي الفيديو يمكن سماع المذيع وهو يقول:”تحدثنا كثيرًا عن الأمير فيليب بعد وفاة الملكة إليزابيث” أثناء حديثه مع الممثل.

وبعدها تدارك الموقف وقطع الحديث معتذرًا:”أيمكنني أن أقول شيئًا، أعتقد أنني ربما أعلنت وفاة الملكة عن طريق الخطأ، وقصدت الأمير فيليب بالطبع”.