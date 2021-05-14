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بعد سقوط صاروخ من جيش الاحتلال بجواره

شاهد.. مراسل قناة تلفزيونية من غزة يتلفظ بالشهادة على المباشر

نادية شريف
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شاهد.. مراسل قناة تلفزيونية من غزة يتلفظ بالشهادة على المباشر

تلفظ مراسل قناة تلفزيونية، مساء الأربعاء، بالشهادة في بث مباشر، بعد سقوط صاروخ من جيش الاحتلال بجواره.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول مراسل قناة “تي آر تي عربي” وهو ينطق بالشهادة أثناء تغطيته الأحداث الميدانية في قطاع غزة بعد سقوط الصاروخ.

ونشرت القناة المقطع المصور عبر صفحتها على تويتر مع كتابة: “سقوط صاروخ من مقاتلات إسـرائيلية حـربية بالقرب من فريق القناة الذي كان يقوم بأعـماله، محدثا انفجارا ضخما.

وسُمع صوت مراسل القناة سامي برهوم وهو يردد الشهادة مرارا بصوت عال، قائلا “أشهد أن لا إله إلا الله.. الله أكبر”، عقب الانفجار.

وقال برهوم في حديث خاص لوكالة الأناضول إن الحدث وقع مساء الأربعاء عندما كان يغطي الأحداث بالطريقة المعتادة على سطح البرج الذي تقع فيه الشركة المزودة بالخدمات الإعلامية لهم”.

وأضاف: “عند الساعة الواحدة ليلا، كنت أقدم مداخلة للنشرة الإخبارية، وأنا على الهواء مباشرة بدأت الطائرات الإسرائيلية استهداف مقرات حكومية لا تبعد عنا سوى عشرات الأمتار”.

وتابع: “شدة الانفجار دفعتني، وطرت في الهواء مسافة تزيد على 10 أمتار وسقطت أرضا، وحينها احتميت بأحد الجدران، وأصبت بخدوش ورضوض بمختلف أنحاء الجسد”.

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