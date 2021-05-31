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جواهر

شاهد.. مسافرة تعتدي على مضيفة طيران وتحطم أسنانها!

نادية شريف
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شاهد.. مسافرة تعتدي على مضيفة طيران وتحطم أسنانها!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، مقطعا مصورا يحوي مشاهد صادمة لمسافرة تعتدي بالضرب على مضيفة طيران وتحطم أسنانها.

وبحسب ما أفادت “قناة الحدث” فإن المشاجرة حصلت أثناء رحلة جوية على متن طائرة تابعة لشركة “ساوث ويست أيرلاينز”،

وأظهر الفيديو المسافرة وهي تتهجم بشراسة على مضيفة الطيران، بينما الأخيرة تمسح دماءها ثم تنصرف من المكان.

وأوضحت شركة “ساوث ويست” في بيان لها بعد الحادث أن المسافرة تجاهلت مرارا تعليمات الطيران العادية، ثم بدأت في الإساءة اللفظية والجسدية عند الهبوط”.

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