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علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الشروق News
شاهد معاناة عمر.. مريض بالصدفية
الشروق أونلاين
2022/12/03
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