شاهد.. نسر يسبح على طريقة المحترفين يصنع الحدث

في لقطة وصفت بالنادرة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، مقطعا مصورا لنسر يسبح على طريقة المحترفين، في مشهد نادر صنع الحدث ووصف بالمهيب.

ويظهر في الفيديو المتداول نسر أصلع، يسبح في إحدى البحيرات ببراعة ويستخدم جناحيه كمجاديف.

وكانت سيدة من مينيسوتا اقتنصت اللقطات النادرة من الحديقة الخلفية لمنزلها المطل على البحيرة.

وأوضحت أن النسر يأتي إلى البحيرة لاصطياد الأسماك، ولكنها المرة الأولى التي تراه فيها وهو يسبح، وكانت تظن أنه مصاب ولكنه خرج من البحيرة وطار.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها مقاطع للنسور وهي تجدف بمنتهى البراعة، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم تداول صور ومشاهد جميلة للنسور السباحة. لكن ببراعة هذا النسر لم تلتقط أعين الكاميرات بعد.

وبحسب ما كشف أحد الخبراء لموقع “سي إن إن عربي” فإن النسور تستخدم أجنحتهامثل المجاذيف، ولكن عليها أن تترك أجنحتها لتجف قبل أن تتمكن من الطيران مرة أخرى.