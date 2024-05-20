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شاهد.. نقل جثمان الرئيس الإيراني ومرافقيه بعد تحطم المروحية

الشروق أونلاين
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شاهد.. نقل جثمان الرئيس الإيراني ومرافقيه بعد تحطم المروحية
وكالات
صورة لمروحية الرئيس الإيراني المحطمة

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، الاثنين، فيديو قالت أنه لنقل جثامين الرئيس ابراهيم رئيسي ومرافقيه من قبل منقذي الهلال الأحمر والقوات البرية للجيش.

وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنه عُثر على جثامين كل من كانوا على متن المروحية التي تحطمت وعلى متنها الرئيس إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين، بعد الإعلان عن وفاتهم.

وأضاف الهلال الأحمر أن الجثث ستنقل إلى مدينة تبريز.

كما نشرت وكالة الأنباء الإيرانية مشاهد قالت إنها لنقل الهلال الأحمر الإيراني جثامين رئيسي ووزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان والوفد المرافق لهما من مكان تحطم المروحية.

وكان برفقة رئيسي، عبد اللهيان، وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية محمد علي آل هاشم، وحاكم محافظة أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، ورئيس الفريق الأمني للرئيس الإيراني، بالإضافة إلى 3 طيارين كانوا على متن المروحية.

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