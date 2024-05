شاهد.. نقل جثمان الرئيس الإيراني ومرافقيه بعد تحطم المروحية

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، الاثنين، فيديو قالت أنه لنقل جثامين الرئيس ابراهيم رئيسي ومرافقيه من قبل منقذي الهلال الأحمر والقوات البرية للجيش.

وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنه عُثر على جثامين كل من كانوا على متن المروحية التي تحطمت وعلى متنها الرئيس إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين، بعد الإعلان عن وفاتهم.

The footage shows the transfer of the bodies of the martyrs by the Iranian Red Crescent Society (IRCS) and army rangers pic.twitter.com/oJtEiEc0U6

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) May 20, 2024