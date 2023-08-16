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شاهد.. نهاية مأساوية لشابين على سكة قطار بسبب “سيلفي”

الشروق أونلاين
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شاهد.. نهاية مأساوية لشابين على سكة قطار بسبب “سيلفي”

أظهر مقطع فيديو لحظة تعرض ثلاثة أشخاص لصدمة كهربائية بينما كانوا يلتقطون صورة “سيلفي” على سكة قطار في مدينة أمريكية.

ويظهر في الفيديو 3 أشخاص يجلسون على مسارات القطار في منطقة غير مصرح بها، ثم يصاب أحدهم بصدمة كهربائية جعلته يرتجف بشدة ومن ثم تلته السيدة التي كانت تجلس إلى جواره.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية فقد وقعت الحادثة التي أسفرت عن وفاة شخصين في مدينة أوك بارك بشيكاغو.

وقالت إن الأشخاص تعرضوا لصعقة كهربائية بقوة 600 فولت عندما لمسوا السكة الثالثة للقطار.

ووفق إدارة إطفاء أوك بارك فإن الرجل أصيب بسكتة قلبية وتم نقله إلى مركز لويولا الطبي في حالة حرجة، وتوفي لاحقا.

الفتاة التي صعقت أيضا كانت واعية عند وصول الطوارئ، وتم نقلها أيضا إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة أيضا.

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