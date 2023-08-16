شاهد.. نهاية مأساوية لشابين على سكة قطار بسبب “سيلفي”

أظهر مقطع فيديو لحظة تعرض ثلاثة أشخاص لصدمة كهربائية بينما كانوا يلتقطون صورة “سيلفي” على سكة قطار في مدينة أمريكية.

ويظهر في الفيديو 3 أشخاص يجلسون على مسارات القطار في منطقة غير مصرح بها، ثم يصاب أحدهم بصدمة كهربائية جعلته يرتجف بشدة ومن ثم تلته السيدة التي كانت تجلس إلى جواره.

Dois jovens que iam para o Lollapalooza receberam um choque de 600 volts enquanto tiravam selfie nos trilhos do trem. O incidente aconteceu na parada da Ridgeland Green Line em Oak Park, Illinois, pouco depois das 19h, em 5 de agosto, quando o grupo de amigos estava indo pic.twitter.com/xnQv8u5fIy — Alexandre🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@Alexand59517985) August 15, 2023

وذكرت وسائل إعلام أمريكية فقد وقعت الحادثة التي أسفرت عن وفاة شخصين في مدينة أوك بارك بشيكاغو.

وقالت إن الأشخاص تعرضوا لصعقة كهربائية بقوة 600 فولت عندما لمسوا السكة الثالثة للقطار.

ووفق إدارة إطفاء أوك بارك فإن الرجل أصيب بسكتة قلبية وتم نقله إلى مركز لويولا الطبي في حالة حرجة، وتوفي لاحقا.

الفتاة التي صعقت أيضا كانت واعية عند وصول الطوارئ، وتم نقلها أيضا إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة أيضا.