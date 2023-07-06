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شاهد.. هذا ما عثر عليه الأمن الروسي في قصر قائد “مجموعة فاغنر”

الشروق أونلاين
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شاهد.. هذا ما عثر عليه الأمن الروسي في قصر قائد “مجموعة فاغنر”
ح.م
قصر قائد مجموعة فاغنر

عثر الأمن الروسي على وصف بأنه “كنز ثمين” معظمه سبائك ذهبية ورزم بملايين الدولارات، مع تحف فنية وترسانة من الأسلحة خلال مداهمة نفذتها عناصره على قصر تابع لقائد “مجموعة فاغنر”.

وقالت مجلة فوربس إن الأمن الروسي عثر على صور غريبة، وجدوها في مكتب قاد مجموعة “فاغنر”، يظهر فيها “يفغني بريغوجين” بتنكرات مختلفة.

ونقلت المجلة عن السلطات الروسية الروسية قولها إنه في القصر الضخم يوجد مسبح وساونا وصالة ألعاب رياضية وغرفة طبية، إضافة إلى مهبط للهليكوبتر.

كما يوجد فيه ملابس عسكرية عدة لمعظم الرتب المهمة، وخزانة كبيرة تحتوي على عدد من الشعر المستعار بأشكال وألوان مختلفة، مع أنواع من الأوسمة منحتها السلطات الروسية لبريغوجين المنفي الذات حاليا في بيلاروسيا المجاورة بعد محاولته التمرد على بوتين الشهر الماضي.

كما عثروا في القصر على صور لرؤوس مقطوعة يبدو كما قيل إنها لأعداء بريغوجين الشخصيين، إضافة إلى رسالة تشير إلى أنه حصل في 20 جوان العام الماضي على لقب “بطل روسيا” المرموق، وهو ما لم يرد قبلها في أي وسيلة إعلامية.

 كما تم نشر لقطات من عمليات البحث في “مجموعة فاغنر” في سانت بطرسبرغ، حيث تم  العثور على صناديق بكميات كبيرة من النقود – 10 مليارات روبل.

كما أفادت المجلة أنه خلال عمليات البحث في قصر بريغوزين الواقع على مساحة حوالي 1.5 هكتار في سانت بطرسبرغ ، تم العثور على عدة أنواع من الأسلحة والخراطيش وعدة جوازات سفر وشعر مستعار وسبائك ذهبية ونقود بعملات مختلفة.

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