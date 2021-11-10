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جواهر

شاهد.. هروب السفيرة الإسرائيلية بلندن من مناصرين للقضية الفلسطينية

نادية شريف
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شاهد.. هروب السفيرة الإسرائيلية بلندن من مناصرين للقضية الفلسطينية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطعا مصورا للسفيرة الإسرائيلية بلندن وهي تهرب من مناصرين للقضية الفلسطينية.

وبحسب ما أفاد موقع والا العبري فقد فرّت السفيرة “تسيبي حوتوبيلي” من جامعة LSE “كلية لندن للاقتصاد” في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد أن طردها طلاب مؤيّدون للفلسطينيين واعترضوا على وجودها ورفضوا السماح لها بإلقاء كلمة.

وتفاعل نشطاء مع المقطع المصور الذي حقق انتشارا كبيرا، حيث وصف الكثيرون هروب السفيرة بالمخزي والمهين، فيما أثنى آخرون على تصرف الطلاب البريطانيين الذين طردوا السفيرة الصهيونية في الوقت الذي تسارع فيه بعض الحكومات العربية للتطبيع.

وكان من المقرر أن تلقي حوتوبيلي، الثلاثاء، كلمة في كلية الاقتصاد بلندن، قبل أن يواجهها الطلبة بأعلام فلسطين ويهتفون بأنها عنصرية ومجرمة وتمثل دولة الإرهاب.

يذكر أن السفيرة تلقت دعوة من اتحاد طلاب المدرسة للمشاركة في مناظرة، بحسب ما أوردته “تايمز أوف إسرائيل“.

وأثارت دعوتها جدلاً كبيرا حيث اعترض طلاب مؤيدون للفلسطينيين على تواجدها واتهموا الاتحاد بإعطاء منبر لـ “العنصرية”.

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