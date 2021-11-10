شاهد.. هروب السفيرة الإسرائيلية بلندن من مناصرين للقضية الفلسطينية
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطعا مصورا للسفيرة الإسرائيلية بلندن وهي تهرب من مناصرين للقضية الفلسطينية.
وبحسب ما أفاد موقع والا العبري فقد فرّت السفيرة “تسيبي حوتوبيلي” من جامعة LSE “كلية لندن للاقتصاد” في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد أن طردها طلاب مؤيّدون للفلسطينيين واعترضوا على وجودها ورفضوا السماح لها بإلقاء كلمة.
#الغدّة_السرطانية
هروب السفيرة “الإسرائيلية” في لندن تسيبي حوتوبيلي من جامعة LSE “كلية لندن للاقتصاد” في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد أن طردها طلاب مؤيّدون للفلسطينيين واعترضوا على وجودها ورفضوا السماح لها بإلقاء كلمة. pic.twitter.com/OHIjYmdKMd
— 🎯 جبل عامل 🎯 (@abumhamad958) November 10, 2021
وتفاعل نشطاء مع المقطع المصور الذي حقق انتشارا كبيرا، حيث وصف الكثيرون هروب السفيرة بالمخزي والمهين، فيما أثنى آخرون على تصرف الطلاب البريطانيين الذين طردوا السفيرة الصهيونية في الوقت الذي تسارع فيه بعض الحكومات العربية للتطبيع.
#متداول || في الوقت الذي تتسابق
فيه دول عربية للتطبيع مع كيان الاحتلال..
طلاب بريطانيون مناصرون للقضية الفلسطينية يطردون سفيرة الاحتلال
في #بريطانيا “تسيبي حوتوبيلي”
بعد محاولتها إلقاء كلمة في كلية #لندن للاقتصاد والعلوم السياسية#الأمل_ميديا #فلسطين pic.twitter.com/mVrEDjD3jP
— الأمل ميديا-Alamal Media (@alamlmediatv) November 10, 2021
طرد طلاب بريطانيون مناصرون للقضية الفلسطينية أمس الثلاثاء سفيرة إسرائيل في بريطانيا تسيبي حوتوبيلي بعد محاولتها إلقاء كلمة في إحدى الكليات بلندن. pic.twitter.com/905frAMOmz
— سلوى الكويتية (@xhv3cBV7BMGP0tT) November 10, 2021
وكان من المقرر أن تلقي حوتوبيلي، الثلاثاء، كلمة في كلية الاقتصاد بلندن، قبل أن يواجهها الطلبة بأعلام فلسطين ويهتفون بأنها عنصرية ومجرمة وتمثل دولة الإرهاب.
هذه سفيرة اسرائيل في لندن تسيبي حوتوبيلي. هربت يوم أمس من كلية لندن للاقتصاد (LSE) بعد أن واجهها الطلبة بأعلام فلسطين وهم يهتفون بأنها عنصرية ومجرمة وتُمثل دولة الإرهاب. pic.twitter.com/0Z9YoNBwvo
— محمد عايش (@ayesh_mo) November 10, 2021
يذكر أن السفيرة تلقت دعوة من اتحاد طلاب المدرسة للمشاركة في مناظرة، بحسب ما أوردته “تايمز أوف إسرائيل“.
وأثارت دعوتها جدلاً كبيرا حيث اعترض طلاب مؤيدون للفلسطينيين على تواجدها واتهموا الاتحاد بإعطاء منبر لـ “العنصرية”.