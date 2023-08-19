شاهد.. هكذا أوقفت امرأة حرق المصحف في السويد

تمكنت امرأة في السويد من وقف حرق المصحف، بعد أن ركضت نحو اللاجئ العراقي سلوان موميكا، ورشته بمسحوق أبيض.

وبحسب المقطع المتداول من موقع الاحتجاج،أمام السفارة الإيرانية، فإن المرأة ركضت باتجاه موميكا، ورشته بمطفأة حريق، بينما كان الأخير منشغلا بمحاولة حرق المصحف، في موقف دفع الشرطة السويدية إلى اعتقالها.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة السويدية، إن المرأة التي لم تكشف هويتها بعد، اعتقلت للاشتباه في تعكير صفو النظام العام والعنف ضد أحد أفراد الشرطة.

عندما هرب سلوان موميكا من امراة #سويدية:🇸🇪 هاجمته خلال حرقه لنسخة من المصحف الشريف. اليوم في السويد pic.twitter.com/kbsxeK6bC2 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@russiaArb4) August 18, 2023

ويظهر في المقطع المنتشر حالة الذعر التي أصابت اللاجئ العراقي موميكا الذي بدا مصدوما من رد فعل المرأة، واستأنف الاحتجاج الذي سمحت به الشرطة السويدية.

ورفعت السويد حالة التأهب إلى ثاني أعلى مستوى الخميس الماضي، وفي أثناء الاحتجاج الذي سمحت به السويد الجمعة أمام السفارة الإيرانية في ستوكهولم، تمكنت امرأة من وقف حرق المصحف، بعد أن ركضت نحو اللاجئ العراقي سلوان موميكا، ورشته بمسحوق أبيض.