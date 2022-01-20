شاهد.. هكذا كانت ردود الفعل من أول ظهور لمراسلة الجزيرة في لندن بالحجاب
فاجأت المغربية مينة حربلو، مراسلة الجزيرة في لندن، متابعيها وزملاءها بظهورها مرتدية الحجاب لأول مرة على الشاشة.
ونشر عبد الفتاح الفايد، محرر الشؤون المصرية بقناة الجزيرة فيديو عبر حسابه على تويتر، تظهر فيه حربلو بالحجاب وزميلها عبد الصمد ناصر يهنئها بالمناسبة.
الزميلة العزيزة #مينة_حربلو مراسلة #الجزيرة في #لندن لأول مرة على الشاشة بالحجاب
والزميل العزيز #عبدالصمد_ناصر مهنئا pic.twitter.com/Q0t7E9eCPj
— Abdelfattah Fayed عبدالفتاح فايد (@fayednet) January 19, 2022
وأشاد نشطاء بالخطوة الإيجابية للإعلامية المغربية، التي ارتدت الحجاب وحظيت بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما عبروا عن إعجابهم بموقف زميلها الذي لم يستطع إخفاء فرحته بتحجبها.
وقال مذيع الجزيرة عبد الصمد ناصر على المباشر: “مينة حربلو مراسلة الجزيرة في لندن، هنيئاً لك ارتداء الحجاب، زادك بهاءً وإشراقة في الشاشة”.
الصورة الاولى مراسلة الجزيرة في انجلترا مينة حربلو في أخر طهور لها في 17 ديسمبر 2021 والصورة الثانية بعد الحجاب في أول طهور في 19 يناير 2022.
الحمدلله الذي هداها للحجاب والستر. pic.twitter.com/JM6GWCl6hF
— 🇩🇯sahal (@sahal213) January 19, 2022
تهانيا لمراسلة الجزيرة في لندن @MinaHarballou #مينة_حربلو بظهورها الأوّل بعد ارتدائها الحجاب
وكل الاحترام للإعلامي المميّز عبدالصمد ناصر @NacirAbdessamad الذي لم يستطع أن يخفي مشاعره وفرحَه بهذا pic.twitter.com/5rTLXWK7bi
— أنس الدغيم (@anasaldogheim) January 20, 2022
وقالت حربلو عبر حسابها الرسمي على تويتر: “أول يوم على الشاشة بالحجاب والتفاتة طيبة من زملاء أكن لهم كل الاحترام والتقدير”.
اول يوم على الشاشة بالحجاب والتفاتة طيبة من زملاء أكن لهم كل الاحترام والتقدير 🙏 https://t.co/Ej43wYgMfw
— mina harballou (@MinaHarballou) January 19, 2022
يذكر أن مينة حربلو مكلفة بتغطية الأحداث الجارية في لندن وبعض العواصم الغربية، وإعداد التقارير لقناة الجزيرة، وسبق أن كانت ضمن الفريق الذي قاد حملة على متن سفينة “زيتونة” لكسر الحصار عن غزة.