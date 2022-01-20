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شاهد.. هكذا كانت ردود الفعل من أول ظهور لمراسلة الجزيرة في لندن بالحجاب

نادية شريف
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شاهد.. هكذا كانت ردود الفعل من أول ظهور لمراسلة الجزيرة في لندن بالحجاب

فاجأت المغربية مينة حربلو، مراسلة الجزيرة في لندن،  متابعيها وزملاءها بظهورها مرتدية الحجاب لأول مرة على الشاشة.

ونشر عبد الفتاح الفايد، محرر الشؤون المصرية بقناة الجزيرة فيديو عبر حسابه على تويتر، تظهر فيه حربلو بالحجاب وزميلها عبد الصمد ناصر يهنئها بالمناسبة.

وأشاد نشطاء بالخطوة الإيجابية للإعلامية المغربية، التي ارتدت الحجاب وحظيت بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما عبروا عن إعجابهم بموقف زميلها الذي لم يستطع إخفاء فرحته بتحجبها.

وقال مذيع الجزيرة عبد الصمد ناصر على المباشر: “مينة حربلو مراسلة الجزيرة في لندن، هنيئاً لك ارتداء الحجاب، زادك بهاءً وإشراقة في الشاشة”.

وقالت حربلو عبر حسابها الرسمي على تويتر: “أول يوم على الشاشة بالحجاب والتفاتة طيبة من زملاء أكن لهم كل الاحترام والتقدير”.

يذكر أن مينة حربلو مكلفة بتغطية الأحداث الجارية في لندن وبعض العواصم الغربية، وإعداد التقارير لقناة الجزيرة، وسبق أن كانت ضمن الفريق الذي قاد حملة على متن سفينة “زيتونة” لكسر الحصار عن غزة.

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