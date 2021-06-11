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شاهد.. وزيرة باكستانية سابقة تصفع نائبًا على الهواء مباشرة

الشروق أونلاين
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شاهد.. وزيرة باكستانية سابقة تصفع نائبًا على الهواء مباشرة

قامت وزيرة الإعلام والإذاعة الفيدرالية الباكستانية السابقة، فردوس عاشق عوان، بصفع النائب البرلماني عن حزب الشعب الباكتساني، قدير ماندوخل، خلال بث على الهواء مباشرة في إحدى القنوات المحلية، بعد أن اتهمها الأخير بالفساد.

ونشرت فردوس عاشق عوان، فيديو قالت فيه إن النائب عن مندوخل قد أساء إليها وهددها، وإنها صفعته “دفاعاً عن النفس”.

وتابعت إن مندوخل أجبرها على فعل ذلك، وإنها سترفع قضية ضده.

وتشغل فردوس منصب مساعد خاص لرئيس الوزراء عمران خان، في مقاطعة البنجاب الباكستانية.

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