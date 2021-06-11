شاهد.. وزيرة باكستانية سابقة تصفع نائبًا على الهواء مباشرة
قامت وزيرة الإعلام والإذاعة الفيدرالية الباكستانية السابقة، فردوس عاشق عوان، بصفع النائب البرلماني عن حزب الشعب الباكتساني، قدير ماندوخل، خلال بث على الهواء مباشرة في إحدى القنوات المحلية، بعد أن اتهمها الأخير بالفساد.
Best chosen team of PMIK.. Representing image of PTI#FirdousAshiqAwan pic.twitter.com/3NcXgqTWz3
— Nasir Mahmood 🌐 (@peternasir) June 10, 2021
ٹاک شو کے دوران پیپلزپارٹی کے قادر مندوخیل کی جانب دھمکیاں دی گئیں۔ قادر مندوخیل نے بدزبانی اور بدکلامی کرتے ہوئے میرے مرحوم والد اور مجھے گالیاں دیں۔ اپنے دفاع میں مجھے انتہائی قدم اٹھانا پڑا! قانونی ٹیم سے مشاورت کےبعد قادر مندوخیل کےخلاف قانونی چارہ جوئی کی جائیگی۔ pic.twitter.com/7AbDNMaHV0
— Dr. Firdous Ashiq Awan (@Dr_FirdousPTI) June 9, 2021
ونشرت فردوس عاشق عوان، فيديو قالت فيه إن النائب عن مندوخل قد أساء إليها وهددها، وإنها صفعته “دفاعاً عن النفس”.
وتابعت إن مندوخل أجبرها على فعل ذلك، وإنها سترفع قضية ضده.
وتشغل فردوس منصب مساعد خاص لرئيس الوزراء عمران خان، في مقاطعة البنجاب الباكستانية.