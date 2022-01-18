شاهد.. يحيى الفخراني يكشف سرّ استمرار زواجه 40 عاما

كشف الفنان المصري، يحيى الفخراني، سر استمرار زواجه لأكثر من 40 عاما، مؤكدا على حبه لزوجته بالقلب والعقل معا.

وتحدث الفخراني عن حبه لزوجته الدكتورة لميس جابر، خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة بالقول: “أنا بحب لميس جابر جدا، وبحبها بالاتنين قلب وعقل ومينفعش عقل بس”.

وقالت زوجته: “إحنا عشنا رحلة صعود وطلعنا مع بعض، لأن لما اتعرفنا مكنش يحيى الفخراني احترف التمثيل واتشهر لسه”.

واستعاد الفخراني، ذكريات تعارفهما عندما كانا زملاء في كلية طب، قائلا: “حصل أن فيه خطأ في المسرحية واتنرفزت ورفضت الخروج لتحية الجمهور، لكنها أقنعتني بأن الناس ملهاش ذنب وعملت لمسة أنثوية وراحت ربطت زرار الجاكت لأني كنت هقلع لبس الشخصية وامشي”.

وأضاف ضاحكا: “هي دي الحيلة اللي دبستني 40 سنة، وبعدها بقينا أصحاب ونشأت قصة الحب بيننا، ثم سافرت في رحلة للخارج وبعت لها جواب كنت مفتقدها، والحب الحقيقي بيكون الواحد مش عارف ده حب ولا صحوبية”.

وتابع: “تعرف الحب الحقيقي لما تحس إنك بتكلم نفسك ومرتاح وأنت بتكلم شريكك، وأنا بحس بكدا مع لميس”.

وردا على سؤال المذيعة حول تأثير الغيرة الزوجية على قصة حبهما، رد الفخراني بأسى: “للأسف لميس لا تغار أبدا”.

وقالت الزوجة: “لم أكن أغار على يحيى الفخراني، فمن يغار على شخص هو إما يشك فيه، أو ليست لديه ثقة في نفسه”.

وأضافت: “اختلفنا أنا ويحيى كثيرا في الأعمال الفنية التي تعرض عليه، إذ كانت تعرض عليه بعض الأعمال ويرفضها، مع أني كنت أرى أنها جيدة”.

وأضافت ضاحكة: “كان يعرض علي الأعمال السيئة لكي أقرأها”.