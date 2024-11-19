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اقتصاد

“شاومي” الصينية تفجّر مفاجأة جديدة تهدّد مكانة أمريكا تكنولوجيا

الشروق أونلاين
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“شاومي” الصينية تفجّر مفاجأة جديدة تهدّد مكانة أمريكا تكنولوجيا

 أعلنت شركة “شاومي” عملاق صناعة الهواتف الذكية الصينية، عن اختراع علمي جديد، من شأنه تغيير العديد من موازين القوى العلمية والتكنولوجية مع الغرب وفي مقدّمتها الولايات المتّحدة الأمريكة.

وتضمّن الاعلان الذي أصدرته “شاومي” ونقلته وسائل إعلام صينية حكومية، عن صناعة شريحة الكترونية صغيرة بحجم 03 “نانو متر” وهي الشرائح الأكثر تقدّما والأصغر حجما في العالم.

وانطلاقا من هذا الاعلان، تُصبح “شاومي” الصينية ثالث شركة في العالم تصنع هذا النوع من الرقائق، بعد “سامسونغ” الكورية الجنوبية و”تي أس أم سي” التايوانية.

وتعمل الشركة الأمريكية “آبل” على استخدام هذه الرقائق في هواتفها الحديثة على غرار “أيفون 13” و “أيفون 14”.

وبعد ساعات من الاعلان عن هذا الإنجاز الكبير، سارعت الوسيلة الاعلامية الحكومية التي نشرت الخبر الى حذفه، خوفا من تعرض الشركة الى عقوبات امريكية، وفق مراقبين، حيث سبق للعملاق الصيني الآخر “هواوي” أن تعرّض لعقوبات اقتصادية أمريكية، عقب اعلانه عن صناعة شريكة الكترونية بحجم 07 “نانو متر”.

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