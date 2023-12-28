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شاومي تدخل عالم السيارات الكهربائية لمنافسة تيسلا

الشروق أونلاين
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شاومي تدخل عالم السيارات الكهربائية لمنافسة تيسلا
شاومي
سيارات شاومي الكهربائية التي كشفت عنها يوم 28 ديسمبر 2023.

كشفت شركة “شاومي” الصينية الغطاء عن أول موديل لها من السيارات الكهربائية وهذا اليوم الخميس 28 ديسمبر.

مصنع الهواتف متعدد الجنسيات والذي يتخذ من بكين مقرا له، أعلن اليوم عن دخوله عالم السيارات الكهربائية بكشفه عن السيارة التي طورها “Xiaomi SU7”.

وهو الموديل الذي قدمه اليوم الرئيس التنفيذي لشركة “شاومي” المنتجة للسيارة، لي جون. وهو المهندس الذي قاد أكثر من 150 سيارة كهربائية وذلك لتقديم نموذج منافس حسبه. وحسب ما نشره الموقع “أوتو هاوم” فبطارية السيارة وبعد شحنها يمكنها أن تسير لمسافة 1260 كيلومترا.

ولم يكشف بعد عن موعد إطلاق السيارة في السوق ولا عن ثمنها، الذي يتوقع أن يكون منخفضا مقارنة بالمصنعين الآخرين.

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