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رياضة

شايبي: “بلماضي سيواجه صعوبات في اختيار قائمة الكان”

عمر سلامي
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شايبي: “بلماضي سيواجه صعوبات في اختيار قائمة الكان”
ح.م
فارس شايبي

قال الدولي الجزائري فارس شايبي، إن جمال بلماضي، سيجد صعوبات كبيرة لتحديد القائمة النهائية التي ستشارك في نهائيات أمم إفريقيا بكوت ديفوار.
وأضاف لاعب نادي فراكفورت الألماني، في تصريحات لوسائل الإعلام، عقب وصوله الاثنين، إلى الجزائر، للمشاركة في التربص: “بلماضي سيجد صعوبات كبيرة، بالنظر إلى كثرة الخيارات، وتواجد العديد من الأسماء المميزة”.

وتابع: ” أعتقد أنه من الجيد أن يجد المدرب الكثير من الخيارات تحت تصرفه، فهذا سيزيد من حدة المنافسة، وسيصب في فائدة المنتخب”.

واختتم شايبي: ” نحن على موعد مع انطلاق التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، سنخوض هذا الأسبوع مواجهتين مهمتين للغاية أمام الصومال وموزمبيق، وسنقدم كل شيء من أجل تحقيق بداية مثالية”.

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